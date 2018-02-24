雄三誤射案 彈劾海軍9將校

2018年02月24日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察院23日再度針對雄三飛彈誤射事件召開彈劾審查會，通過彈劾9名將校；監委王美玉（左起）、高涌誠、包宗和等人下午召開記者會說明。 （中央社）

前年發生雄三飛彈誤射事件，造成人員傷亡及財產損失，監察院昨2度召開彈劾審查會，通過彈劾金江艦艦長林伯澤少校、副艦長林清吉、海軍131艦隊部艦隊長胡志政少將等9人，全案移送公務員懲戒委員會。

金江艦2016年7月1日在海軍左營軍港誤射1枚雄三飛彈，擊中在澎湖海域作業的高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷；監委包宗和、王美玉、仉桂美申請自動調查，去年7月監察院召開彈劾審查會，涉案9名將校皆未通過彈劾。時隔半年多，監委人數補齊後，昨再度召開彈劾審查會，並由新委員行使首次彈劾權。

紀律跟訓練都有問題

提案監委包宗和指出，被彈劾人林伯澤、林清吉、胡志政、海軍131艦隊部作戰科科長李連仁、海軍艦指部作戰處處長林明華未善盡監督及安全訓練責任，導致金江艦工作紀律廢弛，在甲操測考當天違反安全規定領取過量火線安全接頭，並裝接真彈進行測試，又無幹部於現場督導，任由中士高嘉駿獨自1人在作戰模式操作，導致誤射飛彈。

包宗和並說，林伯澤、林清吉未符規定申請甲操測考，李連仁及海軍131艦隊部作戰科作戰訓練官許秉立卻未確實審核申請人資格，且未經逐級呈核並經批准，就將甲操測考報進名冊送艦指部。另外，海軍教準部測考中心被彈劾人李光敏、史建斌、曾紀郎怠行職務督導不周，未能依據安全守則確實檢查，即時糾正受測單位錯誤，有重大違失。

許多相關檔案遭銷毀

包宗和說，這次事件反映出海軍因循苟且、便宜行事的態度，且紀律跟訓練都出了很大問題，期望海軍能記取教訓深切檢討，恢復聲譽。

仉桂美則認為，這次的事件並非偶發，而是長期的組織失靈累積下來的必然結果，調查過程也發現許多相關檔案已經銷毀，違反國防部檔案保存規定，令人難以接受。

海軍司令部回應，自前年發生雄三飛彈誤射事件後，從司令至各業管層級第一時間即勇於承擔錯誤，虛心檢討肇因，並將7月1日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類案再生。

(中國時報)