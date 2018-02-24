後天開學 台大還在等新校長

2018年02月24日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

下周一（26日）就是台大開學日，新校長管中閔卻遲遲未能上任，教育部還連續發了7道金牌「卡管」。台大表示，周四（22日）已經把第7道公文的回文親自送到教育部，昨日更新增委員簽名檔在1月31日會議紀錄裡，外界皆可查閱，該次會議確實是「共識決」。

台大主祕林達德表示，由於教育部在農曆年前2月9日發出第7道公文，主要是想了解1月31日校長遴選委員會第5次會議紀錄，究竟是「共識決」還是「投票決」、是電子郵件簽名還是現場簽名；可能教育部從台大呈上去的會議紀錄裡看不出這些細節，不過，當天是幕僚把會議紀錄打在螢幕上，大家都看得到，然後看有沒有要修改的部分，修好後才在現場定稿上簽名。換句話說，不但是很清楚的共識決，而且是現場簽名背書，會後媒體也都拿到這份會議紀錄。

林達德表示，由於下周一台大就要開學，照理講如果沒有問題再問台大，公文流程應該是先跑教育部人事處，接著是高教司、法制室再到部長，「然後就可以核給我們新校長了，希望是這樣！」

一位遴選委員說，把簽名檔放上去，只是讓大家看到儘管會議開6個多小時，委員有多元意見與討論，但「管老師當選台大校長並無疑義」，是這個會議的重點，也是會議最終、最重要的「共識」。

這位遴選委員不滿表示，教育部第7道公文要遴委會把1月31日會議討論的內容、發言、方式列出，雖然不是逐字稿，但也接近了；「這完全不符合『保護委員發言』的原則，早知會這樣，大家怎麼敢暢所欲言？」林達德則表示，台大回文並沒有把誰講了什麼列入，「不然以後沒人要當遴選委員了。」

(中國時報)