黃智賢批台灣出了法西斯獨裁

2018年02月24日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

針對新科監委陳師孟揚言將調查2009年司法節慶祝大會由檢察官編導演出的「諷扁行動劇」，作家黃智賢昨批評，陳不過是前總統陳水扁家臣，掌權後竟耀武揚威，台灣拚了10多年的民主與人權奮鬥因此而破功，監院形同東廠鷹犬。黃並抨擊，民進黨是民主之恥，若想重建形象，「民進黨下台就對了」。

面對陳師孟調查首案竟是諷扁舞台劇，且目的是聽到司法官的歉意。黃智賢昨透過臉書發文指出，《憲法》第11條明定，人民有言論、講學、著作及出版之自由，別說舞台劇是要宣揚司法獨立，就算是諷扁，也不過是言論自由。

她批評，陳師孟膽敢審查人民思想與言論，還不以為恥，更要用此事昭告天下，順我者昌，逆我者亡。黃智賢認為，乾脆請民進黨直接宣布戒嚴，事情比較不麻煩。

黃智賢說，台灣社會如果對此事默不吭聲，繼續容忍，「那我們不如回到滿清末年。」她感嘆，中華民國混了107年，竟混出這樣的法西斯獨裁。

黃智賢質疑，影響台灣形象的事件，不正是扁的貪汙醜事？扁幾件貪汙案的判決書，用證據把他的貪汙手法鉅細靡遺地寫得很清楚，教育部在民進黨執政下，公然「卡管」，也影響台灣形象。

黃智賢說，台大校長遴選案，只因選出了不是民進黨的管中閔，教育部依照《大學法》相關規定，只能依法聘任管為校長，但卻是連下7道金牌，一再違法卡住台大校長聘任案。

她表示，教育部從1月5日卡到現在，始終不發聘書，台大都開學了，居然還沒有校長，這樣的教育部，不騰笑國際嗎？即使在蔣介石最威權的時刻，都不曾這樣踐踏台大。

最讓黃智賢毛骨悚然的是，教育部無視社會各界批評，堅持不依法行政。黃強調，別說是民主國家，即使在專制獨裁國家，依法行政都是金科玉律，不容破壞；能不依法行政的，只有土匪惡棍，「如今在台灣掌權的，竟是這樣一批地痞流氓。」

(中國時報)