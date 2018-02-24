福衛５號 ３個月拍完整個台灣

2018年02月24日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

科技部昨展示福爾摩沙衛星5號傳送回來的影像，蔡英文總統昨亦接見福衛5號團隊，表示福衛5號以3個月完成全台遙測取像，可說是世界創舉，她也承諾將支持國研院太空中心規畫的第3期（10年）國家太空計畫。科技部長陳良基強調，如果一切順利，希望未來每年都能發射1顆衛星。

太空中心計畫主持人張和本表示，目前福衛5號運行於高度720公里的太陽同步軌道，約99分鐘可繞行地球1周，每2天通過台灣上空1次。所提供的高解析度光學攝影可涵蓋全球，將應用於政府施政、防災戡災、國土安全、環境監控及學術研究等用途，目前已累積2250組黑白／彩色影像；包括桑吉號今年初沉沒，油汙在東海擴散情形，以及國內山坡地濫墾等影像。

福衛5號去年9月7日傳回首批遙測影像時曾出現模糊及光斑現象，引起外界質疑。張和本解釋，經過檢視、分析，發現光學系統離焦是造成模糊光斑的主因，在透過啟動衛星取像儀溫控設計，以及地面影像處理技術後，半年來進行元件調校、軌道操作及影像處理，品質已符合各種需求。

張和本說，太空中心團隊不斷精進影像處理的能力，目前已可提供福衛5號衛星拍攝的影像，預計9月正式營運，美國、澳洲、日本及俄羅斯等國皆有購買福衛5號影像的意願，具有商業價值。

福衛5號歷經6年研發，總經費新台幣56.59億元，全部由國人自製，於去年8月25日在美國加州升空，目前已能順利執行任務，期限5年，但經太空中心調整軌道角度後後，可保持在正確軌道運行10年之久。陳良基說，他和團隊贈送總統一幅由福衛5號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像，總統則回贈一個台灣島模型。

關於下一步規畫，太空中心表示，目前福衛7號6顆任務衛星星系已完成全系統發射準備，所搭乘的發射載具亦於本月6日試飛成功，預計6至8月執行發射任務。

(中國時報)