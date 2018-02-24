南部飆30度 北部今晚變天

這一波大陸冷氣團帶來豐富水氣，玉山前晚下雪2.5小時，積雪4公分。 （氣象局提供）

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中國時報
／台北報導

時序進入早春，氣候變化相當快，氣象局預報員林伯東表示，今天各地晴暖，高溫都在攝氏25度以上，南部甚至可飆到攝氏30度，宛如夏天；但晚上東北季風接近台灣，北部開始變天下雨，明天轉為溼冷，下周一再變成乾冷；中南部地區的天氣則比較穩定。

氣象局表示，今天氣溫快速回升，各地恢復晴暖，只剩北部、東北部山區有局部雨，接著每隔2、3天就有一波鋒面系統通過台灣。氣象達人吳德榮也指出，接下來至少還有兩道鋒面或冷空氣會經過台灣。今天西半部平均高溫將回升到25至28度，日夜溫差達到10度以上。不過，今晚至周日鋒面過境，中部以北轉為有雨，接著冷空氣南下，北台灣天氣溼冷，其他地區也稍微轉涼。

吳德榮說，下周二天氣又會好轉、氣溫回升；據氣象局預報，南台灣有機會再飆到30度，但下周三（28日）另一道鋒面快速通過，又會帶來降雨，氣溫也跟著下降，下周四、五進入3月，鋒面遠離天氣好轉，氣溫又開始回升。

這一波大陸冷氣團帶來足夠水氣，氣象局玉山觀測站前晚6點20分到10點50分降雪，是農曆年過後的第一場雪，積雪4公分。不過，接下來的天氣型態轉為乾冷，水氣減少，再下雪的機會並不大。

古人說：「乍暖還寒時候，最難將息。」接下來通過台灣的幾道鋒面雖不算強，但溫度上上下下，高低溫相差往往將近10度，民眾要小心保暖。

(中國時報)

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