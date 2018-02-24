新埔花燈迎天穿 穿插義國風

2018年02月24日 01:15 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

「2018新竹縣政府新埔花燈迎天穿活動」將在3月2、3日登場，今年除傳承新埔傳統元宵節鬧花燈習俗外，還邀請義大利藝術家Stefano與朱耀紅夫妻設計充滿異國風情的燈籠，讓參與者感受「結合在地、國際接軌」的風格。

明華園演出 民眾來踩街

新竹縣長邱鏡淳表示，縣府近年積極打造「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」，新埔鎮過去即有鬧花燈習俗，以板車推動花燈，更是獨樹一格的地方特色，歡迎遊客、民眾一同踩街，體驗不同的元宵風情。

2018新竹縣政府新埔花燈迎天穿活動內容多元，3月2日晚間6時45分在新埔鎮藝文廣場，有明華園劇團演出《八仙傳奇》；3月3日下午5時在新埔國中安排新埔花燈迎天穿踩街暨好客粄條推廣活動，踩街路線由新埔國中出發，沿著新埔鎮中正路、中正一街、福德街等路線行進，沿途也可飽覽新埔鎮風情。

狗年就柿旺 洋女婿設計

為營造熱鬧的元宵燈會，新竹縣政府也提供3000個「招財旺旺狗」元宵小提燈，只要先加入新竹縣政府官方Line好友、「新竹縣ing」臉書粉絲團、或打卡並上傳活動當天照片，完成任何1項者即可免費兌換，兌換時間、地點為3月2日下午5時至晚間9時於新埔鎮藝文廣場，及3月3日同時段在新埔國中，換完為止。

縣府表示，今年花燈迎天穿活動，除邀請縣內各社區、學校一同花燈競藝外，來自義大利的藝術家Stefano與朱耀紅夫妻，也為新竹縣新埔花燈迎天穿設計「狗年就柿旺」花燈，狗周邊圍著9顆柿子為「九柿」，也呈現新埔鎮在地柿餅產業，以及生肖年狗年。

文化局長張宜真說，朱耀紅為台灣知名藝術家，Stefano不僅是義大利籍插畫家，也是台灣女婿，認為台灣傳統的花燈迎天穿活動很有親切感，希望透過設計花燈，邀國內外朋友一起感受台灣習俗。

(中國時報)