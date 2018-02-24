蝸牛巷、神農街…夠老才潮 台南歷史街區吸人氣

2018年02月24日 01:15 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

公園路321巷從老宿舍群，變成藝術團隊進駐的321巷藝術聚落，成就老屋蛻變為展演空間的藝文新可能。（曹婷婷攝）

台南以古都著稱，為避免老街風貌因過度開發變樣，台南市府2012年率先全國制定《台南市歷史街區振興自治條例》，針對1971年前興建的房屋，陸續推出歷史老屋補助、老屋立面景觀修繕補助，留住老屋、老街區，甚至打造出藝術聚落，已使台南成為「愈老愈潮」的歷史文化觀光典範重鎮。

市府文化局指出，比起台北、台中、高雄等都會型城市，台南總被貼上非都市型態的標籤，卻也因此保存許多60年以上的老建築，前幾年掀起一波「老屋欣力運動」熱潮，讓這些老屋翻轉成為最夯觀光標的。

因文學家葉石濤得名的台南歷史街區「蝸牛巷」，位居中西區永福國小對面，透過蝸牛裝置藝術，營造成處處有蝸牛的特色巷弄，石板鋪面選用葉石濤文學字句，並結合當地五條港歷史，呈現保西宮街、中元巷等早期地名，保西宮、沙淘宮2座老廟隱身狹小巷弄，見證出五條港與赤崁的歷史文化。

此外，神農街、新美街、信義街、正興街等原已大致保存舊時巷弄氛圍的老街區，一間接一間老屋開起咖啡店、文創店舖、藝文空間，吸引絡繹不絕的人們上門品評老屋風采，讓愈來愈多不是為了傳統小吃，而是為了浸淫歷史文化的人們到訪。

1932年12月5日由日本建築師梅澤捨次郎設計、俗稱「五層樓仔」的林百貨開幕，迄今已85歲，是台灣現存最久的百貨公司，2014年轉型以台灣最年輕的文創百貨之姿重新開幕，3年多來已締造400萬觀光人次，成了「最老也最潮」的百貨公司。

台南公會堂旁的「十八卯茶屋」，原是百年歷史的「柳下食堂」，一度湮沒在草堆中，業者葉東泰將「柳」字拆解成「十八卯」，以此為名的茶屋重新出發，不只賣茶水，更是一處藝文交流場域；公園路321巷的老宿舍群也在重新打造後，搖身變成藝術團隊進駐的321巷藝術聚落，從荒蕪到活絡，成就老屋蛻變為展演空間的藝文新可能。

(中國時報)