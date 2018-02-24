到平溪放天燈 KITTY來作伴

2018年02月24日 01:15 中國時報 吳岳修／新北報導

「2018新北市平溪天燈節」將在3月2日元宵節熱鬧登場，新北市府今年特地與日本三麗鷗公司合作，邀請超人氣Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗等4位明星，一起到平溪陪民眾放天燈。

新北市觀光旅遊局長陳國君說，平溪天燈節先獲國家地理雜誌推薦為「2016全球十大最佳冬季旅遊」景點後，去年再獲美國媒體The Huffington Post（赫芬頓郵報）評為「2017年全球最佳節慶」之一，與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華並列全球2月份最佳節慶。

觀旅局表示，即日起至3月31日，民眾在菁桐礦業生活館、天燈派出所（平溪分駐所）、平溪圖書館、平溪老街、平溪車站、十分瀑布、嶺腳車站、望古車站及石底大斜坑等9處景點，都能和可愛的三麗鷗明星拍照合影，只要將照片上傳至臉書標註「#三麗鷗明星遊平溪」並貼文分享，就有機會抽中限量版「2018新北市平溪天燈節三麗鷗明星」明信片等好禮。

活動當天上午9時至深夜12時，將實施汽、機車交通管制，新北市府提供接駁公車優惠，從台北市木柵搭乘者收費50元，新北市石碇、瑞芳及基隆市搭乘者收費30元，平溪區上車15元，回程搭乘接駁車者免費。

觀光局表示，除基隆線的接駁車外，各路線接駁公車均開放電子票證刷卡，方便遊客搭乘；但活動日的台鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請民眾先向台鐵查詢，避免錯過列車班次。

(中國時報)