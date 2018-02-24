楊哲涵甩婚變 投身漆作修復

2018年02月24日 01:15 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

甩開離婚陰霾，41歲的楊哲涵投身漆作修復工作，憑藉對繪畫的熱愛，南來北往為客戶修復家具、維護建築。看著一件件需要修補的物件，在自己的巧手下煥然一新，楊哲涵說，不僅有成就感，「失婚而受傷的心也因此被修復」，走向全新的人生。

楊哲涵高中美工科畢業後沒再升學，結婚5年後離婚，為了不讓娘家擔心，報名勞動力發展署桃竹苗分署「空間漆作與設計實務班」。結訓後，楊哲涵成立個人工作室積極接案，累積實作經驗，舉凡泥作、油漆批土、研磨、工地清潔、水電拉線接管及輕鋼架隔間等粗重的工作，完全難不倒她。

漆作過程必須先用補土填補縫隙，乾了再用砂紙磨平表面，上第1層底漆保護，乾了再開始彩繪上色，完成後再用透明漆補強保護，施工方式因材質而異，雖然工作內容繁重，但因從小熱愛繪圖與手作，楊哲涵因此重拾人生方向且樂此不疲。

楊哲涵說，因漆作修復向來以男性為主，剛開始受到不少質疑，也曾在工作時從高處墜落受傷，但她仍不改初衷，也因為女性的耐心、細心等特質，讓她逐漸打出一片天。

桃竹苗分署長丁玉珍表示，現代人重視質感與生活品質，讓漆作行業更有前景，起薪約25至30K，努力工作5、6年後，可上看50K以上，歡迎熱愛創意及彩繪的年輕朋友踴躍加入漆作行列。

(中國時報)