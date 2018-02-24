公校成績亮眼 私校表現突出

2018年02月24日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

大學學測成績23日出爐，台北市滿級分人數62人，較去年34人增加將近一倍。其中，建中、北一女滿級分人數分別為27人、15人，較去年16人、7人倍增，台師大附中滿級分也從去年1人增加為3人，就連近年來掛蛋的成功高中，今年也有2人滿級分。

自然組學生占多數

今年全國75級滿級分人數259人，較去年118人增加，也是4年來人數最多的一次。台北市除了公立高中滿級分人數倍增，私立高中滿級分人數也較往年表現優異，包括延平5人、薇閣4人、東山與再興各3人。

建中校長徐建國指出，今年這屆考生不僅滿級分人數變多，70級分人數占校內考生百分比也從去年28％，提高到39％，全校總級分後標達到全國頂標；過去一般認為建中理科成績較好，但今年校內國文、社會、數學、自然的後標也全都高國全國頂標。

北一女校長楊世瑞則表示，全校70級分以上占全校考生22.7％，總級分均標則高於全國頂標。所有滿級分考生中，仍是自然組學生占多數，但也有社會組學生「萬綠叢中一點紅」，仍拿下75級分。

考生指考題「善良」

成功高中林峻佑平常模擬考大約落在66至67級分，這次考75級分，他認為是國文與英文手寫部分超乎預期，加上理科部分沒有補習，但靠自己整理錯誤題目的「訂正本」，以及國文、英文的「佳句本」，才拿下好成績。

建中唯一一名社會組滿級分考生陳人豪則說，今年剛好數學考題「比較善良」，加上保持樂觀心情面對考試，才能從模擬考數學9級分，最後變成數學15級分、總級分75級分，未來第一志願打算填經濟系，例如最近勞基法爭議中，台灣如何擺脫傳統「能者多勞」觀念，走向「分工社會」，就是很值得探討的問題。

(中國時報)