學測放榜 桃竹苗24人滿級分

2018年02月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 徐養齡 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

忠信學校學生蔣依儒（左二）以73級分拿下新竹縣榜首，王晨羽（右）、周品汝（右二）也有71、70級分的佳績。（校方提供）

大學學測23日放榜，武陵高中有9人獲得滿級分，王凡林（後排左起）、高長聖、胡開如、沈信樺、許博深、傅湛馨（前排左起）、蘇子旻、張大川和黃雨虹皆來自資優班。（蔡依珍攝）

新竹實驗中學共9人考取滿級分佳績。（徐養齡攝）

全台學測滿級分達259人創4年來新高，桃竹苗多所學校也大放異彩，總計有24人獲滿級分，武陵多達9人創近年新高，新竹實驗高中也從去年1人衝到9人，不乏異軍突起的大黑馬，直呼幸運，開心「系所任我填」，他們分享讀書撇步多是「上課認真、不熬夜」。

讀書撇步不熬夜

武陵高中有9人滿級分、166人70級分以上，雙雙創近年記錄，更有6成以上達全國頂標63級分。9名滿級分王凡林、高長聖、胡開如、沈信樺、許博深、傅湛馨、蘇子旻、張大川和黃雨虹清一色資優班生，分別來自數理、醫科和語言班，大多不熬夜讀書，甚至有人「讀越多、玩越瘋」，像是語資班張大川每逢假日必打線上遊戲8小時。

武陵醫科班蘇子旻則愛做美甲，「就像讓指甲穿衣服！」高三前只做寒暑假，如今每1至2個月就讓指甲「換新裝」喜歡動漫，尤其愛《柯南》的臥底角色安室透，一度想考警大，卻礙於身高捨棄，因興趣廣泛，目前還在考慮日文、牙醫等科系。

玩線上遊戲紓壓

桃園高中許曜筑從小誤以為近視，小五才確診為黃斑部病變，如今視力退化到0.08，上課都要用大字課本、擴視機及放大球，但她不以為苦、認真向學，更受都是體育老師的父母影響，熱衷運動，多次拿下運動會冠軍，更獲校外舞蹈比賽獎項，考出53級分的她希望以數學科系為目標，告慰前年因直腸癌離開的父親。

新竹實驗中學今年9名滿級分學生中，除了林子權來自普通班，其餘8人皆為數理或科學班學生，林子權坦言國文、社會科是他最弱的科目，高二時文科甚至排在全班倒數1、2名。為彌補文科弱點，甚至犧牲暑假不厭其煩複習，讓他的成績像搭電梯般直線攀升。新竹中學、新竹女中各有1名滿級分。翁如萱，以3A2B成績吊車尾進建功高中，卻因輕鬆的學習氣氛不再被分數束縛，考出71級分佳績。

新竹縣榜首落在忠信學校，與竹北高中各有3名學生學測成績超過70級分，忠信學校的蔣依儒僅有社會科未能拿下滿級分，以73級分居新竹縣榜首，竹北高中學生陳泓銘也有72級分好成績。

(中國時報)