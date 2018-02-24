預算卡關 市府擬由政院代決

台中市議會破天荒在大年初八加開臨時會，議長林士昌23日說，「台中市議會是最認真的，還在過年就創下為審預算開臨時會的紀錄！」（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市107年總預算去年底遭台中市議會擱置未決，市議會破天荒在春節大年初八加開臨時會，議長林士昌23日確認議事日程，3分鐘後宣布散會。對總預算卡關，台中市長林佳龍表示，市議會若遲至3月不能做出決定，依法將由行政院介入代決；某種程度也代表議會失職，市府不希望走到這一步。

首次大年初八開會

市議會23日召開臨時會，審議台中市府107年總預算，主席林士昌開議前祝賀大家新年快樂，並自我解嘲表示「台中市議會是最認真的，還在過年就創下為審預算開臨時會的紀錄！」上午11點10分宣布開議，確認議事日程後，11點13分宣布散會，開會僅3分鐘。

藍營建議逐條表決

總預算審議如何解套？國民黨團書記長李中、議員楊正中說「關鍵在市長林佳龍」，只要合理預算就過關，市府不要為幾條堅持的預算，影響總預算審議，若要表決，建議逐條表決。

民進黨團總召李天生強調，上千條預算審議全部要逐條表決，3天3夜也審不完，為爭取時效，應針對有爭議的部分表決，呼籲國民黨不要再杯葛。

議會散會後，林佳龍被媒體追問時表示，市議會有責任審查預算，若議會遲遲不能決定，會影響市政推動。依地方制度法規定，若遲至3月不能做出總預算的決定，將由行政院介入代理決議，盼議員尊重議長主持會議，有共識的先通過，沒共識的少數幾項，經公開討論後議決，而非遲不審查預算案。

(中國時報)

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