後壁洋香瓜傳寒害 僅拳頭大

2018年02月24日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

洋香瓜再傳寒害！台南後壁一帶約3、40公頃的洋香瓜近日傳出延遲性寒害災情，大片洋香瓜植株呈現枯萎的情況，即便已結果實，也長不大，農民透露，上一波寒流來襲時，洋香瓜剛栽種，當時，植株看起來還算青綠，果農原本以為已經撐過寒流，沒想到，植株卻再也沒長大，這才驚覺心血恐泡湯。

果實停止生長 心血泡湯

台南市議長賴美惠23日邀集區公所、農糧署、農改場等專家，前往後壁、鹽水一帶會勘，當農民掀起瓜田防風用的塑膠布時，一株株洋香瓜早已呈現乾黃枯萎的模樣，許多洋香瓜果實更只有一個拳頭大小，就停止生長，農民的心血全部去了了。

年近8旬的黃姓果農表示，去年12月種植網紋洋香瓜，原本希望在清明節前夕能採收，孰料，過年前連續幾波寒害，讓整片洋香瓜都無法採收，現在，只希望相關單位能趕緊會勘，才好重新復耕種植新的洋香瓜。

盼速查報災損 減少損失

台南新營、鹽水、後壁一帶種植洋香瓜約3、40公頃，主要以隧道式栽培，成本平均一分地約3萬，種植約2、3個月後就可採收。

王姓果農指出，從年初到農曆過年前的寒流一波接一波，且天氣回暖出太陽的時間少，洋香瓜受凍後無法行光合作用，導致植株無法繼續長大。

台南農改場表示，洋香瓜枯萎死亡，不一定全是低溫造成，低溫只是原因的其中之一，會進一步調查洋香瓜枯萎的原因，是否為延遲性寒害。賴美惠23日也要求相關單位儘速查報災損，爭取補助，減少農民損失。

(中國時報)