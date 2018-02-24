馬頭山設掩埋場 藍綠都說不

環團與自救會、居民23日在高市環保局前公布，民進黨高雄市長初選4位參選人均已簽名承諾「未來當選市長，絕不設置馬頭山事業廢棄物掩埋場」。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

馬頭山事業廢棄物掩埋場開發案即將再度召開環評大會審查，環團與自救會23日在高市環保局前公布，民進黨高雄市長初選4位參選人均已簽名承諾「未來當選市長，絕不設置馬頭山事業廢棄物掩埋場」；有意角逐的藍營立委陳宜民也表達強力反對。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會強調，已有超過半數市議員及近3萬份連屬書反對設置，陳其邁、趙天麟、林岱樺及管碧玲等4位拚市長初選的綠營立委也簽署，承諾反對。

承諾當選後絕不設置

藍營目前唯一表態參加市長初選的陳宜民說，他於旗山第2場政見發表會上，就已和當地議員劉馨正表達強烈反對之意。

力挺自救會的林岱樺23日公布1支馬頭山當地居民反建廢棄物掩埋場心的聲影片，訴求要將馬頭山列為「青灰岩自然人文生態保育區」，讓生態環境能夠永續留存。

林岱樺指出，馬頭山不只位在水源區，也在斷層帶上，當地至少有11種瀕臨絕種的保育動物，若建置垃圾掩埋場，危及高雄及台南的民生、工業用水，約2000公頃的農田灌溉用水也將受影響；另依據業者提出占地28.7公頃的掩埋地，每天處理2000噸廢棄物，台28線及國道3號1天至少有200車次大卡車進出，光是交通就毀了大旗山地區。

不排除全民募股買地

自救會代表龔文雄表示，馬頭山掩埋場將是全國最大的事業棄物掩埋場，一旦建置，可能汙染到高屏溪、二仁溪、阿公店溪等南台灣水資源。

他說，馬頭山被專家學者譽為南台灣生態區的諾亞方舟，是上天賜予的珍貴資產，當地居民不排除發動全民募股，買下土地捐給政府做為自然保護區，讓後代都能有好山好水好空氣。

(中國時報)

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