小說家江宗凡 73級分要拚醫學系

小說家江宗凡 73級分要拚醫學系。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

大學學測成績23日揭曉，花蓮境內榜首是74級分的花中語資班學生李博文，他3年前以榜首考進花中。另外，同校的江宗凡考了73級分，特別的是，他還有小說家的身分，去年6月發表28萬字科幻小說，前行政院長張善政還幫他寫序和站台，未來希望跟隨父親行醫，成為有人文素養的醫生。

江宗凡，高二就出版28萬字的科幻小說《天啟I：末世訊號》，遇上學測大考，原本固定的每日1小時創作時間只能暫停。距離考前150天，規劃讀書、運動時間，一邊苦讀備考、也鍛鍊體力，但到考前50天則將運動時間挪來讀書，最後30天則是全力衝刺期，每天吃飯時間不超過半小，心無旁騖準備應考。

江宗凡說，寫小說訓練他敏銳觀察力，而擔任父親的行醫志工，也培養出他對醫學的興趣，未來希望成為有人文素養的醫生。他還說，應考期間將靈感記錄下來，半年來累積近兩萬字的手稿，現階段只想把握時間將停擺的小說進度完成，盡快發表第二部曲。

李博文的父母皆為國小老師，他與哥哥先後考取花中數理資優班，哥哥3年前以72級分考取高醫大醫學系，自己也立志也要朝向醫學院邁進。

花蓮總計70級分以上人數21人，花蓮高中總計11人包括榜首74級分、花蓮女中9人最高級分72級及慈濟高中1名70級分，各校接續展開後續升學輔導相關作業，包括繁星推薦、申請入學及科技院校申請入學等方式，提供學生在升學選擇上的協助。

(中國時報)

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