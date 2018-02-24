猛砸重金 私校成績亮眼

2018年02月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬、 陳慶居 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

桃竹苗多所私立高中近年積極強化軟硬體和教學環境，更祭出高額獎學金向成績優異的學生招手，今年共有4個滿級分，新興王楷翔3年賺進80萬元獎學金非台大醫科不可，大華陳冠元3年從未補習，希望踏上父親從醫之路救人，苗栗建臺中學則是暌違12年再出滿級分生。

桃園私立新興高中王楷翔，國中畢業以5A++成績捨武陵選新興，3年賺進80萬元獎學金，學測獲75級分，是全校唯一滿級分考生，因母親曾因施打新疫苗不成熟而患小兒麻痺，至今行動不便，他發願從醫，將以台大醫科為目標，「若沒上再拚指考！」希望造福更多人群。新興70級分以上12人，也創新高。

大華中學陳冠元從國中部直升高中，領到60萬元獎學金，高中3年從未補習，笑說只要靠老師的指導，按部就班完成作業，事先對課業預習並充分利用住宿時間念書，學校還有考前約談，以腦科學的知識使他了解自己焦躁的原因，化解考前焦慮情緒，能以沉著穩定的心情從容應試，目標台大醫學系。

復旦高中徐鼎翔也是從國中部直升，學雜費和車費全免拿到27萬5000元獎學金，笑說不擅長英文，考前找同學合作整理一本學測十年單字精華，每天善用零碎的時間來背，多看文章，多做題本，果真獲得好成績，平時會沙盤推演，想像自己在考試的時候，會遇到什麼情況，在真正上場時就能從容應對。

苗栗建臺中學陳以妮也是國中部直升，獲滿級分是建臺暌違12年之後，再度拿下滿級分的佳績，也是學測實施、全縣繼葉陳璞之後，第二位滿級分。苗栗3年前領取縣府就近入學激勵方案獎學金的20位同學，平均成績達64.45級分，總體成績表現相當亮眼，讓學生與學校三年來的努力完全展現。

(中國時報)