中一中學測滿級生 爽拿萬元紅包

台中一中今年學測有18名學生滿級分，家長會特別發送每人1萬元獎學金。（林欣儀攝）

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中國時報
／綜合報導

大學學測成績單23日寄發，今年成績普遍較去年提升，台中一中有18人滿級分，校方特別送出萬元紅包；台中女中有5名滿級分，明道中學、衛道中學各有6名，曉明女中有3名，清水高中出現海線地區第1位滿級分學生，彰化縣精誠中學也有5人滿級分，整體表現都很亮眼。

台中女中賴彥臻、汪郁馨、陳佳平是同班同學，平時一起念書，學測都考滿級分，目標都是醫學系，已組成「醬料面試團」，希望一起拚醫學系。衛道中學廖証硯也滿級分，他是陪同家人就醫時接觸醫學，啟發從醫志向。

曉明女中滿級分學生邱懷萱為打拚學測，去年底關閉社群軟體、全力衝刺，終奪佳績。僑泰高中今年也交出漂亮成績單，70級分以上學生人數較去年成長一倍，教學策略奏效。

清水高中數理班紀昊天棄明星學校，選擇社區高中，上課專注聽講，下課追著老師發問，會玩、會讀書，是海線25年來拿下滿級分第1人！

彰化縣5人考滿級分，全被精誠中學囊括，70級分以上42人，突破往年紀錄，各科滿級分也出現大突破，總級分頂標以上共116人，可達頂尖國立大學標準。彰中、彰女也表現亮眼，彰中4人74級分、70級分以上多達50人；彰女1人74級分，21人70級分以上。

南投縣的國立中興高中李孟竹獲72級分，成為南投縣女狀元！將透過繁星計畫爭取進入中醫學系就讀。埔里鎮的普台高中表現也亮眼，李家翰和馮鏡智2位皆71級分，是南投縣雙榜眼，另該校英文滿級分達13位，英文頂標有33人，充分展現學生的語文能力。

(中國時報)

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