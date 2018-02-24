虎高4人學測滿級分 雲林新紀錄

虎尾高中數理資優班導師周明鴻（中）2年多來假日陪學生自習，栽培出4名滿級分學生許煌浚、吳柏諺、吳婷茹、王湘晴（從左到右）。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

學測成績23日公布，虎尾高中75級分滿級分4人，1名重考生也滿級分，刷新該校、也是雲林縣最高紀錄。數理資優班導師周明鴻2年多來帶著全班每周只休息1天，學生們養成定時定量讀書習慣，歡呼收割。

應屆吳婷茹、王湘晴、吳柏諺、許煌浚、重考的王仁瑜都考75級分，吳婷茹、吳柏諺分別來自偏鄉的飛沙國中與崙背國中，其中，吳柏諺國中會考5科A++，兩度蟬聯全雲林縣最高分。

班導周明鴻是最大功臣，2年多來帶著全班周一到周六到校，妻子與兒子支持他，家長信任他。他強調，讀書要紀律，班上要團結，周末到校自習不可任意請假，也不可遲到，學生養成負責態度，凡事要求自己。

吳柏諺、許煌浚都是電動愛好者，自制力都高。許煌浚在校晚自習到9點放學，回家放心玩2小時線上遊戲，每次考試進度都在學校念完，目標是台大資工系。

女學生吳婷茹、王湘晴夜讀也都讀到11點多，有時間看漫畫、小說紓壓。吳婷茹是飛沙國中傳奇人物，她畢業時，校長特地拜託虎高好好栽培。吳在數理資優班群雄環伺中嶄露頭角，高一到高三每次段考都第一。

導師形容吳婷茹特質像海綿，理解力和吸收力都很好，一講就懂，她自己認為「老師教的已經很多了」，每天固定寫日記，給自己一句正能量的話。

王湘晴是匹大黑馬，模擬考成績約70級分，她清楚弱點是記憶力不佳，必須勤能補拙，高二以來抽空寫遍全台高中名校的段考考卷，台灣西部名校考卷大都寫過，每天都寫一張。

(中國時報)

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