牙科診療室 進駐養護中心

桃竹苗地區首間設置於老人安養機構的牙科診療室，23日正式在新竹縣啟用。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

桃竹苗地區首間設置在老人福利機構中的「牙科診療室」，23日在新竹縣長安老人養護中心正式啟用，未來將有新竹縣牙醫師公會醫療團隊進駐，安排每個月2次巡迴醫療，讓入住機構的年長者、身心障礙者不必再為看牙傷腦筋。

長安老人養護中心主任陳柏如表示，為了老人口腔照護需求，由縣府協助中心向衛生福利部社會及家庭署，爭取公益彩券盈餘回饋金補助，將該中心2樓空間，規畫為無障礙診療室，新竹縣牙醫師公會醫療團將進駐，並安排每個月2次巡迴醫療，中心也會依照住民及居家服務使用者的需求預約看診時間，持健保卡及身心障礙手冊即可看診。

由於不少年長者需要醫療，卻可能因失能、身心障礙導致外出不便，或需要比普通人更多照護人力、交通等，在面對病痛時選擇消極治療，儘管新竹縣牙醫師公會、醫療團體時常至各社福團體協助檢查、預防，相關機構仍期望能擴大服務據點，提供需求者就近就診，以免出現咀嚼功能失常，導致蛋白質攝取不足、身體機能出現問題等狀況。

新竹縣政府祕書長蔡榮光23日出席啟用儀式，他指出，新竹縣65歲以上年長者比例較高，為了推動樂齡宜居城市，縣府也結合公益彩券盈餘分配基金，推動各項長期照顧服務，與相關業務單位、鄉鎮公所、社區、社福團體、醫療機構等，建置各鄉鎮整合型多元長照服務，落實長照2.0「看的到、找的到、用的到、付得起」宗旨。

(中國時報)

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