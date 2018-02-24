南一中成績亮眼 全校均標63級分

2018年02月24日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南一中10人滿級分，是近3年最多，值得一提的是，全國頂標63級分，南一中全校均標63級分，意味逾半數學生成績超越全國頂標；台南女中3人滿級分，2校13位滿級分生中，9人首選醫學系。

南一中學測成績亮眼，70級分以上有150人，數學科滿分也有145人。普通班林承毅靠著自學日文，已有日文檢定二級成績，正申請台日交流協會獎學金，打算赴日習醫救人，日後走外科或急診，選擇出走到日本則希望拓展眼界。科學班的地理奧林匹亞國手黃品瑞，雖已錄取英國曼徹斯特大學，但希望走法律的路，多方權衡後，現階段將目標放在台大法律系。

數理資優班黃亮鈞也以醫學系為目標，想朝醫學科學研究發展，喜歡生物的他透露，父親是急診科醫生，有感當醫生很辛苦，其實不希望兒子走上醫途。

唯二的女生曾芃臻、陳郁旻都想讀醫，陳郁旻父親是中醫師，希望進入台大醫學系，結合醫學理論做中西醫研究；積極參與科學營隊的曾芃臻，不喜死讀書，高三模擬考成績不好，最後30天衝刺拿到好成績。

徐亞呈未來想讀電機、資工，他說，每次學測除了比較各校滿級分人數，更應反思教育出什麼問題？何以大家都想讀醫科，再者，即使讀很好的學校也未必等於就業無虞，這些更值得探討。

台南女中3人滿級分，包括黃羣怡、邱冠蓉、陳又瑄，2人想讀醫科。南一中校長張添唐、南女校長鄭文儀頒贈滿級分生每人1萬元獎學金。德光女中滿級分3人，學校特別放鞭炮慶祝。

興國高中董庭碩及黃軍戰2位滿級分，2人都來自醫師家庭，未來以醫學系為目標，南光中學也有1位滿級分考生陸品瑄，家境小康，想跟隨母親腳步，朝法律、金融努力。港明高中今年滿級分王亭尹、張敬，都是校刊社成員，其中，王亭尹從小就喜歡寫文章，此次學測國文寫作更獲特優，未來希望當急診科醫生。

(中國時報)