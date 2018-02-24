屏東滿級分生 如願進醫學院

2018年02月24日 04:10 中國時報 呂素麗 、 莊哲權 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

大學學測成績23日出爐，高雄高中和高雄女中今年滿級分的人數都比去年增加2倍以上，兩校共19人滿級分，且有半數以上將選擇醫科就讀；而台東、屏東各出一位滿級分學生曹慶任、黃智豪，2人都因家人受過病痛所苦，分別想進藥學系及醫學院。

雄中、雄女分別15、4人學測滿級分，雄中林岱恆作文特優，他說，寫作最重要是素材而非華麗文字，他高中擔任物理實驗社教學長，有時要到屏東鄉下教小朋友科普，與孩童互動就是很好的寫作素材。

另位滿級分的雄中顏睿谷，則是歌手張惠妹的鐵粉，考前照常追星。

雄女4位滿級分中，除張筱梅將選擇香港的大學外，陳永淳及劉玟琪都選醫科，施昱如則選台大財經。

台東唯一滿級分則為台東高中曹慶任，他說，外婆3年前滑倒，開刀多次，但因醫療設備不足，送至北部醫院治療病情才好轉，而因看到手術刀插進病人身上，自己會覺得很痛，因此不讀醫學系，把目標設定在藥學系。

屏東滿級分學生、私立美和高中黃智豪，爸爸的腳在小時候受過傷，但因當時沒得到健全的醫療照顧，導致日後走路都一跛一跛的，因此，就算父親後來成為人人稱羨的藥師，但也難掩自卑心態，所以他立志進醫學院，盼能幫助更多人，減少遺憾。

他雖然拚命讀書，但從不熬夜，每晚11點準時就寢，相信有充沛精神才能讀好書，且要有讀書計畫表，考前就是照表操課，每天寫作文、算數學、讀文章，而最重要的是以平常心應戰。

(中國時報)