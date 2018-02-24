中正橋派出所 改建青年宅

新北市永和區中正橋派出所及青年社會住宅共構宅23日上午舉行開工動土典禮，由市長朱立倫（右二）主持。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市永和區中正橋派出所將改建為青年社會住宅共構宅，預計2019年完工，將提供70戶青年社會住宅，市長朱立倫23日上午主持動土典禮指出，新北市是全台推動社會住宅最務實、最成功的城市，明年全市將達到7000戶。

中正橋派出所及青年社會住宅基地位於中正橋頭旁，面積約373坪，未來將興建地下3層、地上13層建築物，1至4樓作為中正橋派出所使用，5至13樓將作為70戶青年社會住宅，只租不賣。

立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠、許昭興、羅文崇、新北市警察局長胡木源及永和警分局長蘇永芳等均出席開工動土典禮。朱立倫表示，繼秀朗派出所及青年社會住宅後，中正橋派出所為第2例利用既有市有資產籌建，將派出所與青年社會住宅共構。

共構宅預計2019年完工後將成為嶄新的地方治安中心，未來將提供市民安全又便利的居住空間。

朱立倫強調，新北市是推動社會住宅最務實、最成功的城市，將持續透過公有土地開發、民間合作及區段徵收等方式，建設符合民眾需求的社會住宅，明年全市將達到7000戶。

城鄉局長柳宏典表示，該案建物納入通用化、綠建築及智慧建築設計，並整體考量周邊環境，增設約120坪帶狀公園及開闢8米計畫道路，榮獲2017年國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎的殊榮。

全市2017年完工2139戶社會住宅，2018年底將達到5619戶，2019年將突破7000戶，搭配每年1.9萬戶的租金補貼，每年可協助2.6萬戶家庭在新北市安居。

(中國時報)

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