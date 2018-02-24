國民黨桃園市議員初選 45人登記

2018年02月24日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長和市議員黨內初選登記23日最後一天，市議員有45人辦妥登記，除魯明哲轉戰市長、陳麗莉和閻中傑不選，其他現任26位國民黨市議員全數登記爭取連任，桃園、蘆竹、大園、大溪復興和山原、平原都同額競選，其他區都將舉辦初選，預計5月底分階段完成提名。

國民黨桃園市長有立委陳學聖、前立委楊麗環和市議員魯明哲3人在支持者簇擁下完成登記。

市議員預計提名36席，有45人完成登記，桃園黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘、蘇家明7人，和大園徐其萬1人，大溪復興楊朝偉、李柏坊2人全是現任者同額競選，只要通過黨評鑑就篤定獲提名。

蘆竹區因陳麗莉不選，有蘆竹區政諮詢委員張桂綿1人，山地原住民區有現任的陳瑛、立委辦公室主任簡志偉2人，平地原住民區有現任楊進福、吳春芳和中壢區政諮詢委員王仙蓮3人，皆同額競選。

八德現任劉茂群、呂淑真和救國團八德區團委會長鄭元呈、黃復興黨部委員朱珍瑤、陸光四村主委李國安5搶3；中壢區現任葉明月、邱奕勝、梁為超和中壢區政諮詢委員劉安祺、聶勝雄、石門農田水利會會務委員吳嘉和、青工總會長莊程發7搶5；平鎮區現任謝彰文、黃敬平、舒翠玲和前平鎮市長陳萬得、元培科技大學助理教授劉俊儀5搶4；龍潭區現任徐玉樹和立委助理劉熒隆、議員秘書林昭賢3搶2。因八德、中壢、平鎮、龍潭都是現有席次增加1席，將禮讓現任議員，由新人角逐增加的席次。

龜山現任林正峰、李雲強和陸光里長聶哲淵、大同里長林明義4搶2；楊梅區現任周玉琴、李家興和立委秘書涂權吉3搶2；觀音區戴兆華、觀音區青年志工服務協會會長江承洲2搶1，都因登記人數超過提名席次，老將新秀都將一起投入初選，新屋區則掛零無人登記參選。

(中國時報)