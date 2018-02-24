嘉中大放異彩 14人全壘打

嘉義高中14名資優生學測滿級分，表現亮麗。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉義報導

大學學測放榜，嘉義高中14人滿級分，多以台大醫科為第一志願，但黃瑀首選中國醫藥大學中醫系，賴韋翰謙稱「父親當選宮廟爐主，被加持好運氣」；嘉女有2人考滿級分。

嘉中校長劉永堂表示，嘉中占全國滿級分人數逾20分之1，整體成績再創新高，且70級分以上人數逆勢上揚，由去年55人增至68人，足與6都明星高中並駕齊驅。

黃瑀 父親是中醫師，他雖已繁星錄取中國醫藥大學中醫系，仍與同學一起拚學測。賴韋翰是民雄農家子弟，課餘幫忙母親務農，父親是修車師傅，他謙稱「父親當上宮廟爐主，加持好運氣」，以台大醫科為首選。

嘉女楊上瑩、高于婷滿級分，楊生父母鼓勵她拚台大醫科，高生雙親是上班族，她對機械有興趣，台大醫科或理工科系都是理想目標。

興華中學72級分陳亮霓自幼家境拮据，為減輕家中負擔，以優異成績獲得每學期3萬元入學獎學金，因父親曾開中藥行，以中醫系為首選。

嘉義縣協同中學75滿級分有吳璉昀、楊曜駿滿級分，是嘉義縣唯二；善於時間管理且擬定讀書進度表，是吳璉昀、楊曜駿拿到75滿級分的不二法門，2人都以台大醫學系為第一志願。

永慶高中則是創校10年來，首度出現71級分考生游得奇，放棄嘉義高中，選讀永慶直升，以清大或成大物理為目標。

竹崎高中最高71級分黃仲生是新住民子女，父親務農、越南籍母親在工廠上班，雖處弱勢家庭，但他努力讀書，勤做歷屆試題，加上校內老師義務在周六下午替同學複習，考出比預期還好的成績，目前優先考慮成大物理系。

(中國時報)

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