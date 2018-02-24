達魯瑪克部落7勇士 重返祖居地

東魯凱族7名族人將踏上先人走過的路，回到祖居地。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

傳統領域不是只用劃的，而是要用雙腳實地去踩踏！東魯凱族達魯瑪克部落於前年公布傳統領域，7人小組先發部隊23日經頭目向祖靈祈福後，將實地踏查先人遷移路線，沿途以衛星定位進行傳統地名標定，並建立傳統領域生態資料庫，預計花6天5夜重返祖居地。

台東達魯瑪克部落會議主席胡進德說，該部落於2016年12月19日公布傳統領域後，族人認為原住民權利宣言的實踐，必須「從腳底板開始」，因此由東魯凱文教協會承辦這次「重返祖居地」行動，由族人自主管理傳統領域資源，發掘先人回家的路。

踏查路線分為3梯次，首發部隊7人小組包括領隊李張力元與族人古昌弘、謝福龍、陳興榮、張明達、張淞勛、胡敏杰，23日經頭目古明德在祖靈屋祈福後，每人帶著1塊豬肉、1顆檳榔，做為給祖靈的獻禮，24日出發，預計28日抵達小鬼湖。

7名勇士將挑戰從卡帕里瓦舊部落走到小鬼湖後，再從屏東大武山下來，沿路利用衛星定位，以傳統名稱標註地名，同時也是要去了解傳統領域裡，可以做為現代生活中可利用的資源，由於路線經過多個林班地，也會將現況回報給林務局，雙方合作，而不是過去對立的局面。

李張力元說，第1梯次的路線沒有林道或步道，完全要以人力開路，部落到小鬼湖直線距離15公里，但是沿途要下溪澗、繞山頭，披荊斬棘，挑戰性高。

(中國時報)

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