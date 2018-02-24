員山燈會迎春 星光隧道超浪漫

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中國時報
／宜蘭報導

相隔3年後，員山燈節今年再度登場，從24日起（正月初九）至3月2日（元宵節）在員山公園舉行，今年的燈會主題為「員山旺旺喜迎春」，主燈區由中國神話故事中輔佐二郎神斬妖除魔的神獸「哮天犬」擔綱主角，高3.2米，腳踩聚寶盆，鎮守南天門，象徵福旺進財，為大家添財運。

員山鄉長江永和表示，員山燈會是鄉親的共同記憶，近年因鄉內辦理重大建設，活動經費不足而停辦，今年復辦特別融入在地特色，由於員山是歌仔戲發源地，「歌仔戲皇帝」楊麗花是員山女兒，因此特別展出楊麗花歌仔戲系列展覽，除了每天下午、晚上各放映一部楊麗花歌仔戲影片，現場還展出14張1：1的真人劇照，供遊客拍照打卡按讚，希望讓更多人認識員山鄉豐富的人文歷史。

會場的主燈區前規劃一條「來富大道」，由客家燈籠點綴而成的浪漫星光隧道，兩邊共有12隻吉祥犬造型燈籠，造型精緻栩栩如生，另外規劃有財神花燈區、卡通區、海洋生物區、可愛動物區等等五大燈區，上百盞大小燈籠形成的燈海將一同照亮員山的夜空。

除了花燈展示，每天另有不同節目與活動，分別邀請包括蘋果兒童劇團、玖壹壹樂團、台灣爽樂團、水屋樂團等，還有曹雅雯、蔡佳麟、舒子晨、陳思函等人氣偶像歌手現場演出，鄉公所歡迎鄉親帶著全家大小一同來員山走春、賞花燈、看表演，沾沾喜氣。

(中國時報)

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