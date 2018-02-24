太原第遭強拆 文資團體跳腳

2018年02月24日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

被列為暫定古蹟的新竹市溫宅「太原第」，四合院建物在除夕清晨偷偷被夷為平地，引起文資保護人士強烈不滿，23日到太原第前拉白布條陳情，要求市府積極擬定行政保護對策。

文資審議委員會昨先赴太原第實勘，隨即召開會議，邀集提報人、所有權人代表、利害關係者表達意見，並開放公民陳述，審議結果認定該宅主要結構皆已被破壞，無文資價值構件，決議維持「暫定古蹟」身分。

「如今亡羊補牢為時不晚！」包含台灣歷史資源經理學會、竹塹文化資產行動前線等數十個文資團體發表聯合聲明指出，新竹市府應依照《文資法》積極擬定暫定古蹟的保護與溝通對策，讓私有文化資產潛力標的一旦進入正式審議程序，可受完整保護，避免強拆憾事發生。

俗稱太原第的溫金潭古厝，為傳統閩南雙落家雙護龍大厝，約建於清末或日治初期，1935年修建成現況，內外建築工法細膩、完整，已不易再現，今年元月底被文化局列為暫定古蹟，原預定昨天召開文資審議會審查其文資價值，不料在除夕清晨遭怪手拆毀，文史軌跡頓時化為烏有。

據悉強拆始末，是因該宅後代傳人疑有意將土地賣給建商，唯恐太原第真成了古蹟就無法施工開發，因此在年前以1萬5000元委託怪手業者拆除，業者事後被警方約談，供稱是受溫家人委託，但溫家代表警詢時皆行使緘默權。

文資保護團體痛心指出，太原第具有文史保存，被列為暫定古蹟審議期間形同古蹟，不得擅自拆除、破壞，蠻橫拆除行徑，等於直接打臉剛修法的《文資法》，應予以重懲。

文資審議委員會昨另請文化局依據《古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群重大災害應變處理辦法》，先進行調查及構件清點，依《文資法》103條、104條辦，並一律駁回本案基地都更大樓新建的事業計畫申請。

(中國時報)