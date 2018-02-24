賴清德捐藏書 市長書坊啟用

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中國時報
／台南報導

去年，時任台南市長的賴清德捐出逾千冊藏書，台南市立圖書館規畫「市長書坊」，23日揭牌啟用，代理市長李孟諺推崇閱讀能開拓視野、豐富心靈，歡迎大家日後到「市長書坊」一窺市長讀什麼書？讓閱讀成為新時尚運動。

台南市首設「市長書坊」，賴清德率先捐書成為第一人。文化局長葉澤山說，未來，希望建立歷任台南市長分享好書的傳統，並藉此對外宣示，台南就是書香城市，李孟諺當場也說，接下來要響應捐獻藏書。

市長書坊理念源於賴清德有感於就讀成大醫學院時，醫學圖書館內「武田書坊」收錄與醫學有關的歷史、倫理、哲學書籍、古今中外醫界偉人傳記及醫學為背景的小說，開拓醫療人員人文廣度，為此，特別捐贈其所收藏的圖書給台南市立圖書館，和市民分享閱讀，也期許未來歷任市長也能繼續豐富市長書坊的館藏。

葉澤山說，「書香大台南」是賴清德擔任台南市長時，努力實踐的城市理想，喜歡閱讀的賴清德常利用公務繁忙之餘，抓緊片刻閱讀，愛閱讀的號召力感染周邊人士，紛紛贈閱各類圖書，賴清德認為，與其個人留存書籍，不如與市民分享。

市長書坊藏書來自好友引薦、訪賓贈閱、市府同仁推薦及市長自己珍藏的書籍，分為9大主題。由於市長藏書多有作者簽書、贈語，因此只開放在館內閱讀。

(中國時報)

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