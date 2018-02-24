中油頻出包 董座戴謙上課8小時

2018年02月24日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

中油林園廠、大林廠過去1年發生8件汙染事件，高市環保局要求董事長戴謙上環境教育講習，戴謙23日親自出席，成為繼林聖忠後、第二位強制上課的中油董座；他說，課程不僅對他個人有幫助，也能發揮宣誓效果，讓員工鎖緊螺絲。

戴謙23日上午8點半開始，接受8個小時環境講習，課程包括「環境倫理：違反環境保護法律之行為對個人、團體、環境之影響」、「空氣汙染防制法概論」、「違反空氣汙染防制法實際案例探討」及「空氣汙染防制最佳可行控制技術實務」。

上課前，戴謙接受媒體訪問，談及被強制上課的心情，他苦笑表示，到中油接掌董事長職位剛剛滿3個月又1周，有機會上課，對他非常重要，尤其這次帶環保處長楊漢宗、林園廠長陳國棟、大林廠長許晉榮一起上課，希望對員工有宣誓意義，全力重視環安。

高市環保局長蔡孟裕表示，中油在高雄是生產主力基地，希望未來對相關製程，維護保養更加落實，過去經驗發現，每隔一陣子，就有些機器跳機、或部分故障，尤其在歲修之後，看起來有系統性問題，期盼中油多注意調修，以免啟爐或停爐時再發生狀況。環保局統計，去年初至今，林園廠共發生6件汙染事件，環保局依法共開罰240萬；大林廠發生2件、共開罰110萬。

(中國時報)