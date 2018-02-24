電動車甲租乙還 Ucar3月試辦

2018年02月24日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

共享經濟夯，北市府與業者合作將在3月中推出Ucar共享汽車，提供10輛電動汽車開放11處公有停車場可甲租乙還，試辦初期祭出優惠價吸引民眾使用，前30分鐘100元，之後每分鐘5元，未來市府公務車也考慮使用Ucar，逐步推動綠能、共享e化。

北市推動3U政策，包括YouBike、Umotor及Ucar，目前台北市已有400站、1.3萬輛YouBike，Umotor有WeMo提供的1000輛電動機車在文山區以外的11個行政區服務。

台北市副市長林欽榮22日宣布，3月中推出Ucar，試營運前30分鐘100元，30分鐘後每分鐘5元，採分時計價，可以甲地借、乙地還，開放地點有峨眉立體停車場、松山車站地下停車場、大安高工地下停車場及信義廣場地下停車場等11處。

林欽榮說，除了鼓勵民眾多使用綠色運具，現正規畫首長及各局處公務車輛優先考慮使用Ucar，如果租賃價格在85折以下，就可全面推動，以後不必購買公務車。

此外，市府建置全新「自行車登錄系統」管理車輛，不料，今年元旦上路至22日只有88輛登記，台北市長柯文哲主持交通會報得知後不滿說，推動2個月才88輛，根本是無效，要有配套措施，也可以找他示範拍廣告，他更說，未來不登錄就拖吊，但警方表示，不能隨便拖。

交通警察大隊強調，自行車必須經過公告後無人認領才能報廢，否則不能任意拖吊丟棄；市府祕書長張哲揚說，已請警方規畫行銷自行車登錄與獎勵配套。

(中國時報)