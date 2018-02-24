3月瘋媽祖 12宮廟輪番匯演

2018年02月24日 04:10 中國時報 馬瑞君 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

大台中年度盛事，「2018台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，3月1日起在大里杙福興宮等有5場元宵晚會，相關活動持續進行至6月9日，在全市12座百年宮廟熱鬧登場。台中市文化局表示，今年超過40組優質團隊帶來12場匯演，分享宗教之美。

台中市長林佳龍指出，「三月瘋媽祖」，台中則整年都在瘋媽祖，台中媽祖國際觀光文化節弘揚媽祖精神與價值觀，結合宮廟特色、地方文化與在地表演團隊，朝年輕化、國際化及科技化發展，塑造台中獨特的媽祖文化。

文化局長王志誠指出，今年邀請超過40組表演團隊於12座百年宮廟帶來12場匯演，首場2月19日大年初四的九庄媽，吸引信徒超過千人參與。3月1日大里杙福興宮，3月2日大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、台中樂成宮、南屯萬和宮，共5場元宵晚會熱鬧匯演。

此外，豐原慈濟宮、北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、梧棲朝元宮及大肚萬興宮等宮廟，也將於5至6月陸續安排匯演。文化局表示，今年表演團隊以年輕活力團隊為主，涵蓋音樂、舞蹈、特技、歌仔戲、民俗技藝、魔術雜耍等。

彰化縣花壇文德宮擁有全台獨一無二「白沙坑迎燈排」，流傳近200年，訂於3月2日元宵節晚上6時40分舉行點燈儀式，今年迎燈排踩街遶境還要熱鬧到天亮，點亮民俗的古風逸趣。

(中國時報)