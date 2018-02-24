黑鷹空勤再度暗夜搶救生命

2018年02月24日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我們沒有悲傷的時間，更沒有退縮的權利！」空勤黑鷹直升機2月5日深夜執行蘭嶼病患後送失事，3月22日深夜接獲綠島後送任務再度出勤，順利完成任務，空勤總隊第三大隊第三隊隊長祝世全說，第三隊仍會不分晝夜，守護台東鄉親。

距離黑鷹在蘭嶼附近失事墜海17天後，黑鷹直升機22日深夜再度出勤，祝世全表示，22日晚上9時37分接獲空勤總隊勤務中心電話通知，綠島30歲林姓男子心律不整，必須後送台東，即刻派遣機型UH-60M直升機編號NA-704號機執行任務。

祝世全說，黑鷹直升機在22時17分起飛，沿綠島目視航路C-14飛航，高度1000呎，22時32分降落綠島，搭載病患1員、家屬1員，隨行護士1員，合計3員上機，當時綠島吹著大風，且風向不定，但未下雨。

黑鷹在22時37分由綠島起飛沿原航路返回台東豐年機場，50分降落台東豐年機場，病患交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療，圓滿完成任務。

這是黑鷹直升機值勤蘭嶼後送失事後首次出勤，心理難免有陰影，但祝世全說：「我們沒有悲傷的時間，更沒有退縮的權利、空勤三大三隊仍然不分晝、夜守護著台東鄉親」。

馬偕醫院表示，林男到醫院時告訴醫生有心悸、嘔吐等現象，經院方觀察後，狀況穩定，已於23日凌晨出院。

(中國時報)