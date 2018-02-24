中火許可證到期 環團槓市府

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中國時報
／台中報導

台中火力發電廠9部機組許可證24日到期，公民團體23日到市府前以「跳加官」討紅包方式，提出重發中火許可證、落實生煤減4成、公開微型感測器監測資料等訴求。台中市環保局表示，要求收回中火許可證於法無據，也恐使減煤進展功虧一簣，中火生煤砍500萬噸的許可證25日生效，朝減煤目標前進。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，市府2017年11月讓中火有條件展延，並將生煤許可量從2100萬噸減為1600萬噸，但實質減煤不到200萬噸，未落實生煤減4成。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣、台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲等提出重發中火許可證，加速淘汰柴油車，交通空汙實質減量及公開微型感測器監測資料等訴求。

環保局長白智榮表示，歷任台中縣市首長對中火從未採取任何減煤作為，市長林佳龍上任後首度刪減500萬噸生煤許可量，幅度達24％，符合「4年減4成」中期目標，減量成果全台第一，依台電估算，將影響發電量45億度，相當105萬戶1年用電量，已對台電造成壓力。

市府強調，中火歷年歲修天數約為235天次，因減煤壓力，增加歲修天數來符合許可證上限規範，若中火2018年規畫總歲修天數增至461天，燒煤天數變少，汙染必隨之減少，市府努力督促，應樂見其成。

(中國時報)

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