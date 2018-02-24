社論－就該給國民黨當頭棒喝

2018年02月24日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨執政不得人心，民眾開始期待國民黨重新奮起，但國民黨縣市長提名初選表現令人失望，僅台中市盧秀燕和江啟臣能夠樹立政治人物新典範，二人不僅在初選過程中保持克制不相互攻詰，初選結果揭曉，微小差距敗選的江啟臣坦然接受遊戲規則，宣示與盧秀燕共同對抗民進黨林佳龍，國民黨台中選情因而穩定升溫。但國民黨其他縣市初選提名，只有一個「亂」字可形容。

國民黨基隆的初選民調烏龍風波，打壞了原本仍有一搏機會的選情，讓林右昌如吃定心丸，餘波擴及原本被評估國民黨極有可能光復的嘉義市，嘉義市議會的國民黨籍議長蕭淑麗即以民調不可信為理由，舉旗脫黨分裂參選，讓國民黨在嘉義市的選情又陷入困境。新北市的周錫瑋也以基隆的民調烏龍事件直嗆：「叫我怎麼相信民調」，周錫瑋近日頻頻將炮火用來抨擊朱立倫施政表現，外界解讀，有為將來脫黨參選累積正當性的意味。

除了「分裂參選」的國民黨宿疾外，黨內也不乏長他人志氣、滅自己威風、亂自家陣腳的失敗主義者，吳志揚一席鄭文燦「無人能望其項背」的發言，讓國民黨本已不佳的桃園選情，更是雪上加霜。

重中之重的台北市長選舉，國民黨也一直被當成笑話來看，從原先的十八羅漢大點將，到後來只剩丁守中和蔣萬安二人的對決之局，待蔣萬安宣布退出戰局，局面逐漸單純，原本此時若國民黨即辦初選，很可能就是國民黨在台北市的氣勢反轉點，但國民黨的高層不知在想什麼，不僅不知趁時應變，反而任由各界再度「亂點鴛鴦譜」，天馬行空點名根本不可能參選的周美青、朱立倫，局面再陷混亂，那如星火般的反轉機會，又隨之寂滅，如今，表態參選台北市長的人又可以「組一個足球隊」。

所有亂局指向一個共同核心問題，那就是國民黨陷入「無中央狀態」，黨高層個個變成路人甲，彷彿這場選舉與己無關，跟著看倌們在大樹下看野台戲。也無怪乎，有人笑稱「國民黨吳主席」的意思是「國民黨無主席」。

那國民黨該怎麼辦呢？要期待國民黨的黨中央振作，恐如鏤塵吹影，注定徒勞。國民黨要自救既然已不能由上而下，也就只能期待由下而上的自覺運動。

那就是，藍營選民要傳遞一個明確的「自覺訊息」，告訴國民黨，不要考驗支持者耐心，不要妄想靠著「民進黨爛」，就可以吃定藍營支持者「含淚投票」。藍營選民要大聲警告國民黨，2018年選舉是人民給國民黨最後一次的機會，國民黨再敗，就不惜讓國民黨走入歷史煙塵。這話說得雖重，但若細想，今日今時沉痾已深的國民黨，不把他拖到黃河邊上，國民黨上下會死了僥倖之心，好好奮起嗎？

換言之，藍營選民不必再執著「國民黨」這一塊招牌，而要看國民黨這塊招牌後面的精神骨血是什麼？藍營選民絕大多數熱愛中國，是國父孫中山先生的信徒，也因如此才對孫中山先生創建的國民黨有著深厚的感情，愛孫中山而及國民黨，這是為什麼國民黨表現再糟，仍有一群死忠的支持者，一邊氣憤痛心，一邊把票繼續投給國民黨。

但正是因為有這樣的「招牌迷思」，寵壞了愈來愈多的國民黨從政者，養出了許多失去中國心，沒有論述能力、沒有勇氣、也沒有能力為國民黨理念拓土，卻只會拉自家人後腿、鑽營內鬥的人，於是國民黨中許多不思長進者，才能高枕無憂地尸位素餐，而有能、有識、有志、有戰力的人，不屑或抵受不住國民黨的這種宮庭內鬥，只有黯然離去，經年累月下來，劣幣漸漸把良幣驅盡，才會出現國民黨今日一片萎靡的殘敗景象。

大家不妨設想一個場景，如果孫中山還在世上，看到今時他所創的國民黨的淪落，能不悲泣？

民進黨是很糟糕沒錯，台大校長風波，到最近動念想修的財團法人法，民進黨貪婪的權力之手，毫不忌憚的要染指台灣的每一個角落。但正因為民進黨糟，台灣才需要一個振作、強健、有為有守的國民黨做中流砥柱，捍衛台灣的民主和法治。但今天的國民黨，顯然不夠格擔當中流砥柱角色。

為了台灣，藍營支持者有責任用怒吼對國民黨當頭棒喝，警告國民黨領導階層再不振作，就集體退黨，只有讓劣幣化的「假國民黨」置之死地，一個可以讓良幣重新聚集的新政治力量，才能浴火重生。

(中國時報)