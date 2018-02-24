藍營啦啦隊長

友善列印
中國時報
主筆室

新科監委陳師孟曾撂話前總統陳水扁無罪，將查辦「辦綠不辦藍」的法官，上任後要查的第一案，果真為扁申冤，案由竟是演出諷刺阿扁舞台劇的司法官有無違失？這下子看在藍營眼裡不禁竊喜，讚嘆陳師孟真是藍營啦啦隊長！

陳師孟不是說著玩的，他要查辦2009年司法節慶祝大會上，檢察官編演諷刺阿扁被收押高喊司法迫害的舞台劇，理由是「蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象」，約談對象包括前法務部長王清峰及前北檢主任檢察官慶啟人。

王清峰回應舞台劇創作表達意見，是憲法所保障的自由；慶啟人反諷「監委誤會了」，陳水扁的貪汙罪是靠證據定罪的，不是靠行動劇定罪。

陳師孟隨即回嗆王清峰的言論自由是「狗屁」。看來陳師孟無視貪汙定讞判決，幫扁平反之心堅決無比，完全不迴避他一路受扁提拔，曾在陳水扁台北市市長任內擔任副市長，陳水扁2000年選上總統，再被拔擢央銀副總裁，兩年後並接掌總統府祕書長。

說穿了，陳師孟從政之路無比順暢，靠的就是阿扁不次拔擢，如今當監委投桃報李，比起許多政客過河拆橋，至少懂得知恩圖報。只是這份感恩深埋心底即可，因監委職權是整飭官箴，諷扁舞台劇適不適合攸關觀感、不涉品操，御史大人拿舞台劇開刀，大概只有阿扁會「點滴在心頭」。

阿扁涉貪已三審定讞案件，包括龍潭購地案及101前董事長陳敏薰人事案，這些貪汙事證業經偵審確鑿，陳師孟硬要自我催眠為扁平反，可說是顛倒是非，增添年底大選話題，只要認真持續發動約談，勢必成了藍營最佳助選員。

(中國時報)

社論－就該給國民黨當頭棒喝 檢視通俄門背後的虛實

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。