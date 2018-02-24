檢視通俄門背後的虛實

2018年02月24日 04:10 中國時報 周天瑋

假如在某一個國家的總統大選過程中，執政黨的競選團隊為了打擊競爭對手，想出了這麼一個類似於「出口轉內銷」的戲法：聘用一名前外國間諜，去敵國蒐集該競爭對手的涉外情資。那名間諜心領神會，稍事安排，便編寫了一系列繪聲繪影的報告，指出該候選人與敵國關係嫌疑重大。接著，該執政政府便拿著這份內容聳動卻未經證實的報告，取得司法監管部門同意，對該反對黨團隊進行偵查監聽，執政黨從而掌握了對手動態。可不料事與願違，反對黨候選人竟然意外當選，不久我們發現有人將該報告內容向新聞界洩漏，藉以抹黑候任總統，有朝一日拉他下馬。

假如的確有這樣一則故事，我們會說，這大概是「香蕉共和國」的「民主選舉」過程中常見的現象，但應該不至於發生在西歐北美諸國。

可是種種證據顯示，上述或多或少反映了2016年的美國。當時民主黨執政，歐巴馬和希拉蕊面臨政權保衛戰，前英國間諜由民主黨全國委員會和希拉蕊競選總部付費工作，他在不到半年時間內撰寫的內容大都未經確認的「川俄報告」 ，含17個備忘錄，渲染共和黨候選人川普的俄國關係，所謂「通俄門」因此爆發。

去年5月司法部任命特別檢察官調查大選的俄羅斯介入情況，出發點便是在調查川普團隊和家族的通俄疑雲，而並非調查前述民主黨政府所作所為。然而國會先有調查，今年不久前發表的美國參眾兩院兩份備忘錄，一一證實了美國非主流新聞界先前縝密的內幕報導：民主黨和司法高官在大選背後所做的操弄，簡直就是「香蕉共和國」的星條旗版。

美國原本是個法治國家，對本國人民進行監聽，必須事前向涉外情資偵查法院申請獲准。根據參眾兩院的備忘錄指出，在大選投票前一個月，司法部和調查局向法院首回申請電子監聽一名川普競選團隊人員時，主要事實基礎便是「川俄報告」，但是在申請時，調查局卻只說明該報告是一家律師事務所外聘人員所撰寫，既刻意不提這家律師事務所的客戶便是民主黨全國委員會和希拉蕊競選總部，同時，對於報告內容的未經確認，也不加以說明。兩黨選舉，公平競爭，拿甲黨資助的未經第三方確認的情資報告，做為監聽偵防乙黨團隊的司法基礎，並向監管法院掩飾情資來源，這不是玩法弄權是什麼？

去年12月調查局副局長麥凱波向國會作證的時候表示，如果沒有「川俄報告」，便不可能拿到監聽許可。司法部長賽辛斯看不下去了，上周日終於表示要針對歐巴馬政府時代聯邦調查局的這個濫權行為展開調查。

這份監聽狀依法須每90天經由法院重新核准一次方得繼續，從2016年10月到目前，已有過4次申請，調查局長柯米任內簽署過3次，副局長麥凱波簽署過1次，據悉每回都坦然繼續引用「川俄報告」。但柯米在2017年1月向候任總統川普作簡報時，求官的他卻具體表示過，「川俄報告」是「想入非非、未經確認」耳。

川普通俄案經過一年半的喧嚷、特別檢察官團隊20多人、半年多的調查，尚未披露出丁點通俄證據，但是聯邦高官和民主黨的濫權嫌疑，已經讓人對美國民主政治感到失望。 （作者為美國律師）

(中國時報)