新國安團隊 釋出兩岸和緩訊息

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中國時報

此次內閣改組，最重要的就是國安團隊的全面改組，國安團隊的首要工作還是在兩岸關係。兩岸關係處理不好，連帶影響台灣的經濟與國防外交。過去一年多來，台灣的國際空間縮小，經濟變差了，肇因於兩岸關係不佳。這次的改組顯然是蔡政府對兩岸關係釋放了一些緩和的訊息，似乎冰封了一年多的兩岸關係有重新啟動的徵兆。

國安團隊首要工作就是對兩岸關係有正確的認知。過去一年多來，民進黨政府有個迷思：其一是民進黨已經當選了，北京一定要坐下來面對民進黨政府，談出一套雙方皆可接受的協議或是互動模式。然而，北京選擇不談，因為雙方沒有共同政治基礎。其二，民進黨政府相信北京對台工作小組只要換人，便會有一番新氣象，兩岸關係還是有希望的。北京對台基調從兩岸分治以來從未變過，一個中國原則是北京的神主牌。如國安團隊還是秉持過去一年多來的觀點看待北京，那兩岸關係的春天可能不會來到。

再者，美國學界已有人提出持續軍售台灣，但不要協防台灣，以免台灣把美國拖下水，避免與中國大陸的正面交鋒，影響美國國家利益。這是棄台論翻版，尤其是熟悉台海事務的國務院亞太助卿提名人董雲裳2月15日在參院外委會任命聽證會上表示，「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是一個與我們有官方關係的國家」之後，這對台灣是個警訊，美台關係並非如之前國安團隊料想的那樣好。

當美國學界態度轉變之際，國安團隊該考慮是否繼續走聯合美日對抗中國大陸政策。兩岸關係不佳，在過去一年多來，我國際空間屢遭擠壓，現在教廷也與北京漸達成共識，國安團隊應該考慮如何處理好兩岸關係為優先。

這次改組，新國安團隊可說是蔡英文完全信賴的人選，從國防部長、外交部長、陸委會主委和國安會祕書長全都是專業熟手。尤其是把與美國智庫和國會關係良好的吳釗燮調外交部，顯然有強化台美關係用意。而陳明通算是綠營中對大陸最了解也最為大陸接受的人，由他接任陸委會主委，至少對大陸釋出正面訊息。

隨著中國大陸實力年年增長，台灣已無多少時間與籌碼可以繼續消耗。大陸3月舉行兩會之後，新的對台工作團隊就位，應該會持續過去大陸對台的政策，就是繼續推出更多惠台措施，吸引台灣年輕人到大陸念書創業就業。在兩岸沒有共同政治基礎上，兩岸要對話困難重重，這次改組能不能夠再進一步突破冰封的局面，還必須看新人的作為，以及蔡總統個人是否願意再釋善意。不過，新國安團隊應該要認真思考如何解開兩岸僵局為優先，是否面對一中原則了。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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