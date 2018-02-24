2018年02月24日 04:10 中國時報 陳長文

蔡英文領導的民進黨政府對台大的圖謀，逐漸圖窮匕現，雖然口口聲聲「適法性監督」，但所提出的「獨董揭露」云云，與法規完全無關，如此睜眼說瞎話，台大師生，乃至於台灣社會，應該如何應對？

一個社會，只要有輸不起的人，就永遠會有爭議，所以制度的確定是重要的。大學法的規定很清楚，公立大學經校長遴選委員會遴選出校長後，教育部只有聘任的義務，沒有核准的權力。

釋字380號解釋：「教育部監督權之行使，應符合學術自由之保障及大學自治之尊重，不得增加法律所未規定之限制。」既然獨董揭露與否，不在法條規範之內，那麼一個合法的遴選結果，教育部就沒有置喙餘地，現在教育部所做的正是「增加法律所未規定之限制」，囂張的濫權、囂張的違法、囂張的違憲。

然而，言者諄諄，聽者藐藐，今天的蔡政府態度很明顯，我就是違憲，我就是濫權，我就是拒絕履行聘任義務，你又能如何？

說實在，一時之間好像還真的不能怎樣。現在蔡政府左有「柯建銘」立法院，右有「陳師孟」監察院，調戲一下你台大，誰敢喊冤？誰能喊冤？誰理你喊冤？

接下來，必然是台大校長一職持續空缺、校務停擺，若不意外，不久之後可能就會有「假和事佬」的聲音出現了，「為了台大運轉，不如管校長你就退一步吧！」、「這樣的校長做了也沒意思嘛！」最好噁心到管校長一句「爺們不幹了！」大功告成。

筆者反倒是覺得，僵局持續，雖然台大會損失一兩年的進步，雖然管校長會持續的被攻擊，但如何讓一個濫權的、囂張的執政者「知難而退」，卻是台灣民主化後，社會未曾有過的經驗。

請問管校長，是你的清譽重要，還是學術的獨立自主重要？請問台大，是你的校務發展重要，還是台灣的民主制衡重要？

民進黨要刁難台大，那就讓他刁難吧！看是要讓台大停滯一個月、一個學期，還是總統的一個任期，社會可做好心理準備，用冷眼旁觀，做最堅強抵抗。

台大與管校長的承擔，換來的，是建立憲政慣例的養分。如果要有一個大學，為大學自治、民主進程，承受一些代價，捨台大，其誰呢？

而管校長既然是「爺們」，更不能憂讒畏譏，萬不能遇到政治黑手就落跑。

最後，我們再冷眼看蔡英文，究竟要羞辱台大、羞辱大學自治、羞辱台灣民主到什麼程度？就放手讓蔡英文癱瘓台大，當做民主警鐘，敲響國人抵抗濫權政府的警覺！就放手讓蔡英文癱瘓台大，讓歷史留個見證，見證這樣一位傷害自己母校的可悲總統！（作者為法學教授）

(中國時報)