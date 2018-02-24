2018年02月24日 04:10 中國時報 黃丙喜

兩岸關係沒有沾上過年的喜氣而春暖花開，也沒有因為花蓮的震災而降低大陸網民仇台的惡意，固然蔡總統在台商春節聯誼會上重申她會堅守善意不變和不走回頭路的承諾。

掀起大陸網民最近普遍的仇台情緒性高漲，兩岸政府常年陷於互不信任的意氣之爭是主因。以M503航線爭議為例，大陸原線相安無事地飛了3年，為何突然東挪6英哩來掀起波瀾？兩岸關係事涉敏感，常是面子之爭，稍有不慎就會引發誤解。M503無端在春節前點燃戰火，搞得雙方政府和人民都輸，實在不智。

兩岸互不信任的結在「九二共識」。大陸好似變成制式反應，每次遇到台灣政權更替都要當政者承認一次才願開啟協商大門。《中華民國憲法》明白揭示一中體制，總統都是依照此一憲法選出，何況台灣還有全民監督，不是總統一人說了算。十九大後，中國已經是世界強權，對於台灣的政權和民心應有更多的諒解和自信，不必凡事計較，也應該看遠一些，否則就盡失求同存異的空間。

兩岸關係從蔡政府上台至今存在的問題是在雙方都不願放下。大陸放心不下台灣統獨走向，台灣也放心不下被大陸政權統治。擺脫當前爭議良方之一是放眼未來。未來的中國存在很大的會談空間，也有相當多的求同存異的交集。兩岸的政治人物先懂得放下，溝通和協商才能開創新局。

民族國家的目的在於建立公民之間共同的認同感。同悲大愛、同仇敵愾都是激起民族認同的觸媒。現在台灣的國安團隊的改組、3月大陸對台工作小組也將改組，兩岸到底是否真的一家親？不能只用嘴說而要用行動去做。3月後是否春暖花開？兩岸同胞都拭目以待。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)