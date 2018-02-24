3秒轟8槍 淡水角頭遭狙殺

2018年02月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

47歲淡水角頭陳文忠，23日凌晨開車到新北市淡水區接送未婚妻，遭尾隨槍手在3秒內近距離連開8槍慘死，其中2槍擊中頭部，顯然是要致陳文忠於死地。由於陳15年前曾槍殺立委呂孫綾堂叔呂清芳，前年出獄後疑經營地下錢莊、土方買賣等與地方人士結怨，警方已鎖定槍手作案車輛追緝。

死囝仔忠 曾出國念書

警方說，綽號「死囝仔忠」的陳男，其父在淡水經營工程公司，是地方重量級人物，家境不錯，曾把陳文忠送到加拿大念書，陳卻加入華青幫。去年陳父公司所屬水泥車在台北市陽明山仰德大道還釀成4死9傷重大傷亡。

2003年10月間，陳男前往淡水鎮「夜花園」茶室與楊姓男子協調處理債務，陳、楊見面發生爭吵，茶室老闆呂清芳出面阻止，反被陳文忠朝心臟射擊1槍斃命。

案發後，陳帶著同夥躲避警方追緝，見淡水2家遊樂場生意興隆，於是向店家索取鉅額跑路費，但店家不理會。陳竟持槍向店家開槍示警，造成民眾無辜受傷。陳逃亡2個月後被逮入獄；2015年7月曾試圖挾持基隆看守所管理員逃獄未果，2016年11月假釋出獄。

不過，陳出獄後未學乖，仍與幫派人士往來，並在淡水開投資公司，疑經營地下錢莊放貸，是列管治安顧慮人口。

接未婚妻 剛停車就中槍

昨凌晨2時55分，陳駕駛黑色BMW車接送24歲陳姓未婚妻，槍手從陳位於學府路的建設公司一路尾隨，見陳將車臨停在社區大樓外，隔著車窗往車內連開8槍後逃逸，過程不到3秒，鄰居還以為有人在放鞭炮。

陳女聞聲下樓查看，驚見車窗玻璃碎滿地，陳渾身是血坐在駕駛座上，緊急呼叫友人將陳送醫，但他身中7槍，頭部2槍為致命傷，其他在胸腹，仍告不治。

疑錢莊、土方利益有關

陳女透露，她與未婚夫關係穩定，已論及婚娶，她堅稱陳出獄後未再涉法，「我真的不知道怎麼會發生這樣的事。」呂孫綾父親前台北縣議員呂子昌表示，呂清芳是遠房堂弟，平日沒有往來，純屬點頭之交，對此案不予置評。

警方表示，殺手槍槍命中要害，致人於死意圖明顯，不排除與過去槍擊案、土方交易、財務糾紛有關，將擴大偵辦。

(中國時報)