角頭轉型 爽詐陸醫師娘600萬

2018年02月24日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

33年前曾遭混血殺手「美國博」槍擊的台中角頭王寶童，感慨時代不同，現在黑道靠打殺拚命，獲利不如詐欺行騙，竟跟著台中一票兄弟人轉行做假檢警詐騙機房。去年該集團騙得大陸1名醫生娘約台幣600萬元，對方特地來台報案，刑事局逮捕王男等5嫌，王已遭收押。

56歲王寶童，道上綽號「憨虎」，是已故台中黑道教父「憨面」的手下大將。1984年，年僅22歲的王，與小弟遭台美混血殺手「美國博」林博文持手槍、霰彈槍掃射20多發，身受重傷。傷癒後成為台中大湖幫角頭，從事地下網路運動簽賭，但近年經濟狀況不佳。

警方說，王發現台中一票兄弟轉型做詐騙，日進斗金，開跑車住豪宅，自己卻騎舊機車，還欠房租與管理費，感嘆「拿命跟人家拚，還是賺不到錢；若倒楣被抓入獄，更是浪費光陰！」於是透過友人介紹轉行，安裝詐欺機房的電腦、通訊轉接等設備。

他找來31歲郭、盧姓、44歲黃姓及28歲劉姓等友人和小弟，至其承租的大樓套房撥打詐欺電話，以假公安的老梗向大陸民眾詐騙。其中，大陸白姓醫生娘，被以涉貪汙為由，陸續騙走130萬人民幣。

醫生娘焦急報案，公安查出詐騙發話地來自台灣；去年6月，醫生娘在丈夫陪同，跨海來台報案，警方在農曆年前收網，循線逮捕王等5嫌，查扣大批假機關印信圖片檔等證物。

王坦承從事假檢警詐欺，還雙手一攤對員警說：「大家都在做（詐騙），不做，賺不到錢啊！」警方初查該詐團不到1年，得手至少台幣2000萬元，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)