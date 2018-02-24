男大生為病母販毒 獲輕判

2018年02月24日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

華姓男大生與單親母親相依為命，念大學時在咖啡廳打工賺錢，後來母親中風病倒，他異想天開和黃姓同學，透過網路及比特幣與加拿大賣家聯繫購買大麻，打算販毒牟利，遭調查局截獲逮捕。士林地院依華生所提打工薪資單及母親病歷，考量2人年輕、沒有前科，情堪憫恕，依法減刑，各判處有期徒刑2年，全案可上訴。

判決指出，華男有吸食大麻經驗，知道轉賣能夠有數倍的獲利，遂找上黃姓同學，各出3萬元向加拿大賣家購買1磅的大麻。

國外賣家收到比特幣後，將大麻分成2包，以國際快遞郵寄進入台灣，去年5月27日，遭海關查覺有異，拆開紙箱發現大麻，函送調查局查辦。2人還以為賣家沒有出貨，不斷催促，等賣家第2次寄送，調查人員化身快遞人員，在黃男簽收後，循線逮捕2人。

黃供稱，在華男遊說下，表示大麻賣出後會有7到10萬利潤，他覺得很好賺，但法官問他，為何要用自己打工地址收件，不擔心難逃責任嗎？黃回答：「怕，但不知道這麼嚴重。」

華男則表示，他上大學後在咖啡廳打工，與母親相依為命，但母親中風病倒，希望能有機會多賺一點錢，不知道販售2級毒品可判處7年以上有期徒刑。合議庭認為，華男因「家貧」才販毒，行為情堪憫恕，予以減輕其刑。

(中國時報)