一句錯了 餓死母兄暫逃死刑

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中國時報
／高雄報導

高市鳳山區去年一對中風母子遭活活餓死，警方查出是沉迷賭博電玩的50歲么兒龔清綦，因花光母親積蓄無法養護，竟餓死母兄，還留同死遺書故布疑陣，檢方依殺害直系血親尊親屬罪求處極刑；高雄地院審理後認為，龔在審理時認錯，有悔悟之心，並非全無教化可能，判處無期徒刑。全案可上訴。

龔母2009年中風臥床，哥哥也在去年3月中風，2人先後住進鳳山的老人養護中心，龔竟沉迷賭博電玩、線上遊戲，把母親積蓄花光，沒錢繼續負擔養護費用，同年5月底將母兄接回住處同住。龔明知臥病在床的母兄無法自理飲食，需仰賴他人灌食才能存活，竟從6月2日起不再給任何食物和水，讓哥哥死亡、母親也在3天後餓死床上。

法院審理時，龔稱是犯加工自殺罪，表示母親2次中風前，手腳都是不靈活，算是小中風，2017農曆年前就曾跟他交代，如果2次中風就不要讓她再痛苦，她辛苦一輩子，不希望再受折磨；母親多次在家中、醫院、安養院跟他表示，她不希望再繼續痛苦下去，希望幫她解決。

合議庭對此說法不採信，傳喚安養中心負責人作證、並根據就醫資料，龔母2次中風傷及語言，無法言語，且住進安養中心時，照顧者有時跟她講話，她還會笑，無從得知有尋死、放棄治療的舉動。

合議庭認為，龔犯罪情節重大，但考量他對犯行坦承不諱，且表示「錯了」，多次對其殺害母、兄的行為表示歉意及深感懊悔，以及龔的胞姊出庭維護弟弟，審酌龔非全然泯滅人性，就其殺害胞兄判刑12年，殺害母親處無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

(中國時報)

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