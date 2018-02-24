林俊傑：爸媽要的只是陪伴

2018年02月24日 01:15 中國時報 尤嬿妮 專訪

JJ（左）日前和哥哥（右）一同陪母親慶生。（取材自微博）

JJ（左）與過世的奶奶感情深厚。（資料照片）

JJ想起無法經常陪伴定居新加坡的爸媽，不禁感傷。（石智中攝）

JJ（右）曾帶爸爸（左）和高球名將蓋瑞普瑞爾切磋球技。（資料照片）

金曲歌王林俊傑（JJ）出道15年歷經挫折、低潮，家人的不離不棄，是他堅持至今的最大力量。JJ不僅唱作俱佳還非常孝順，日前接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享與父母相處點滴，想起家人滿滿的愛，JJ感性說：「他們永遠是我的靠山，任何時候，只要我轉頭，他們一定在！沒有任何人比家人珍貴。」

JJ當年為了音樂夢，從新加坡隻身來台灣培訓，進入演藝圈，「記得我剛來台灣的第一個月，一個朋友都沒有，很想念自己熟悉的地方。那時候網路不發達，只能打國際電話回新加坡，而且不能講太久，因為剛來台灣沒薪水，要很省很省，打電話回去時，我常偷偷掉淚。」他還記得爸媽在電話那頭心疼地說「累了就回來吧」，成為JJ永不放棄的動力。

「我爸媽算是兩個不同世界的人。」JJ笑著說，林爸思想傳統，做事規矩、有原則，林媽則是真性情，全身散發「自由靈魂」，「我媽很小就失去父母，三姊妹二兄弟互相扶持成長，她很在乎朋友、講義氣，無論如何，她都保持對生活的樂觀，我無法想像那是多大的正能量，如果換做是我，我可能沒辦法那麼堅強。」

從母親身上，JJ看到永不喊累的衝勁，「她很熱愛生活，完全不會讓你看到她的疲憊，我相信她一定很累，有太多的苦我們不知道，但她從不讓人看到她沒力了，這是她影響我很大的一塊。」

傳奇球星陪打球

2013年7月，JJ的奶奶肝癌病逝，讓原本忙於衝刺事業的他，決定放緩腳步，「奶奶無比堅強，她是一個戰士，我從來沒聽她說過任何負面的話，感受她任何負面情緒。其實奶奶過世對爸爸的打擊最大，常聽他說『活下來的人比較辛苦』，我雖然難過失去奶奶，但我更擔心的是我爸，所以我有一個很重要的任務『顧好我爸』。」

林爸喜歡打高爾夫球，JJ當時正好和可口可樂合作慈善活動，於是他捐100萬人民幣（約460萬台幣），為父親標下和美國高爾夫傳奇人物蓋瑞普瑞爾（Gary Player）一同打球的機會，JJ全程陪同父親參與球賽，「我當歌手到現在，好像沒什麼可以給他們的，除了吃好一點、住好一點，但爸媽要的其實不是這些，只是要我多陪他們。」

愛要讓家人知道

如今回新加坡，JJ都盡量把時間留給家人：「以前都會約朋友吃飯聚會，奶奶過世後，我回家開始不約朋友、不告訴朋友，就只是待在家裡，以前爸媽都會問我『今天跟誰約』、『明天跟誰約』，現在我都跟他們說『我沒事，要安排任何活動都可以』。」

「這些年來，我學到最重要的事，就是好好把握與家人相處的時間，心中有愛是必定的，但你必須讓他們知道，要不時的提醒他們『我愛你』。」

JJ分享自己和家人「保持溫度」的方式， 除了常打電話跟媽媽說聲「Miss You」撒嬌，他跟爸媽還有個聊天群組，可以傳照片、傳影片，讓爸媽隨時知道他過得好不好。（相關新聞刊C3）

髮／胡智豪（智豪造型工作室）

妝／高秀雯（美少女國際有限公司）

(中國時報)