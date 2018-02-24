郭建宏要求陳郁秀道歉

郭建宏認為遭解聘程序既然被認定有瑕疵，董事會應道歉。（資料照片）

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中國時報
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華視總經理郭建宏上月遭華視董事會粗糙拔官，公視日前在董事會上討論華視人事紛爭，多位董事認定「郭建宏不適任案處理上有程序上瑕疵」。郭建宏23日呼籲董事會早日依文化部指示，完成調查並還他清白，「瑕疵等於不合法，一個瑕疵就把我抹黑，董事會應該向我正式道歉、讓我有機會充分陳述。」據知，多名董事昨聯名向董事長陳郁秀反應，陳未有回應。

郭建宏表示，重新投票通過續任不是重點，他爭的是清白，「解聘決議既然有瑕疵，這個程序難道不該重來？總經理遭解聘是重大決議，豈可允許程序出現瑕疵？董事長陳郁秀未經董事會同意，擅自對媒體發放總經理考評，且會同少數董事召開記者會抨擊總經理，該道歉的難道不是一再造成程序瑕疵與實質傷害的陳郁秀董事長？」

監委調查退佣疑雲

有董事昨再爆料2大嚴重瑕疵，其一，郭建宏的假處分若成立，郭可要求回任，陳郁秀此時急著遴選出新總經理，屆時面臨有2個總經理的窘境，最後要請其中一位走人，勢必衍生賠償問題，「這筆賠償是不是又變成全民埋單？」其二，新總經理遴選辦法突然取消需「3年媒體經驗」的徵選條件，根本未經董事會同意，有董事說：「很荒謬，既然電視台的經理都需要媒體經驗，徵選總經理難道不用嗎？」

監委楊芳玲日前接受民眾陳情，針對近日傳出華視業務部對特定廣告公司付出高於一般行情的佣金，大幅虛增廣告收入，甚至退佣資金流向個人，華視高層疑隱匿案情等，為釐清案情始末，監察院將深入調查。

(中國時報)

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