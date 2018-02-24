《角頭2》貴董開示：要孝順父母

王識賢（前）飾演北館角頭老大，帶領鄭人碩、吳震亞等五虎將逞凶鬥狠。

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中國時報
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「貴董」高捷盼電影票房盡快破億並拍攝《角頭3》。

賀歲片《角頭2：王者再起》上映9天全台票房衝到台幣7580萬，飾演「貴董」的高捷對電影相當有信心，趁年假看電影順便進行「街訪」，影廳裡許多年輕人一見到他都喊「貴董」，還搶著合照，更直呼想看續集，他不忘機會教育：「回家要孝順父母，以德服人、以和為貴啊！」談起最後一場全體演員對峙戲的氛圍，他霸氣回：「場面見多了，沒有什麼！」

年輕時候和加入「苦海幫」的弟弟進出械鬥場合，高捷見過真實驚險畫面，曾有人在弟弟背後「拔刀鞘」，他趕緊安撫對方，弟弟才免於中刀，他表示當年弟弟國中畢業後去西門町當餐廳學徒，不被接受遭圍毆，最後才加入幫派，「我看過他一個人對10多個人，很機警。」高捷也因弟弟觀察到不少黑幫，弟弟現在還當角頭？他搞笑回：「是老頭啦！」

相似角色演出層次

高捷已是台灣黑幫代言人，從影多年接過不少「大哥」角色，他不擔心被定型說：「捨我其誰、當仁不讓。」到大陸演「軍統」等特務時，原不知如何詮釋，導演跟他說：「高老師，你就把他當黑幫演！」高捷豁然開竅。他認為儘管常演黑道，演法仍可以有很多層次，也盼外界看到黑幫另一面，「有這麼光鮮嗎？每天在刀口上討生活，並不是這麼開心。」藉由電影教育年輕人歹路不可行。該片全台上映中。

(中國時報)

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