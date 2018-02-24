17歲安那學技 幫15歲狗伴洗澎澎

2018年02月24日 01:15 中國時報 尤嬿妮 報導

毛小孩們圍著安那要零食吃。（粘耿豪攝）場地提供：宜家宜犬寵物精品館

阿妹非常疼愛狗兒子Handsome。（取材自微博）

安那小心翼翼幫狗狗梳毛。（粘耿豪攝）

安那仔細幫狗狗沖水。（粘耿豪攝）

幫狗狗按摩

洗狗6招快速上手

迎接狗年，家家戶戶除舊布新，不僅人要理髮，家中愛犬當然也得裝扮一番！天后張惠妹（阿妹）的17歲外甥女安那，為了替家裡高齡15歲的黃金獵犬Handsome洗澡迎春，她年前趁期末考結束空檔，前往寵物美容店擔任一日店長，學習洗狗技巧及相關專業知識，與讀者分享。

受訪這天，安那剛完成最後一天期末考、累到梳化時打瞌睡，走進寵物店那刻，原本表情酷酷的她，立刻露出燦爛笑容。她帶著圈內好友羅志祥剛領養的5歲博美流浪犬「小隻的」，來到「宜家宜犬寵物精品館」，向專業美容師討教洗狗技巧，認真聽講每個步驟，安那恍然大悟說：「原來沖水要從屁股沖起，狗狗才不會害怕，我以前不知道，都直接從脖子淋下去。」

按摩促血液循環

在美容師指導下，安那一步步學習如何幫狗狗掏耳垢，按摩身體穴道，除了能促進血液循環，還可以讓肌肉更健康，對年老的狗狗尤其有益，安那聽了開心說：「輕輕按摩就可以幫助牠們增加活力，而且狗狗會很享受，回去要立刻幫Handsome按一按。」

安那從小和阿妹的狗兒子Handsome一起長大，如今安那亭亭玉立，15歲的Handsome卻已年邁，聊起愛犬，安那臉上充滿光彩地說：「Handsome又乖又可愛，我可以一整天待在家跟牠窩在一起也不膩，我會看著牠問『有什麼心事要跟我分享嗎』？」Handsome不僅是阿妹的寶貝，也是安那從小到大最忠誠的玩伴。

Handsome去年突發中風，阿妹急壞帶愛犬到處求醫，服了一陣子西藥仍無好轉，最後靠愛狗人士介紹，前往中醫針灸了幾次而康復，如今阿妹與安那更珍惜與Handsome的相處時間，一有空就帶牠散步、到陽台曬太陽，也因此安那特別學習洗狗技巧，讓Handsome在家就能舒服洗澡。

堅拒餵人類食物

安那透露，阿妹阿姨固定以乾飼料混合肉餵食Handsome，堅拒讓愛犬吃人類的食物，但還是有令人煩惱的事：「Handsome唯一缺點就是太貪吃，每次我們吃飯，牠就會一直靠在身邊，我們故意遮起來不讓牠看，牠還是會從我們腋下把頭鑽到食物前，或是不斷喬位置面對我們，看我們會不會覺得愧疚。」

安那從小台東老家就養狗，印象最深的是一隻哈士奇，宛如她的保母，「媽媽說，我還是寶寶時愛哭，但媽媽得忙家事、煮飯，都是哈士奇陪在我身邊，只要我一哭，牠就會立刻跑去通知媽媽」，因此安那對狗有一份特別的感情，「很奇怪，我對狗不會過敏，但貓就會。」

(中國時報)