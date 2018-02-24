最愛阿妹阿姨扛布袋發紅包

2018年02月24日 01:15 中國時報 尤嬿妮 報導

今年過年，張惠妹（阿妹）與安那照慣例回台東老家團圓，原計畫1月底搶訂火車票，阿妹公司「聲動娛樂」出動上上下下所有員工上網搶票，沒想到2分鐘內秒殺，一票難求，阿妹只好帶著安那一家人及眾親友開車回台東，數輛車浩浩蕩蕩開上高速公路，不畏塞車之苦。

阿妹身為天后，出手闊綽，往年總扛著一個布袋裝現金返鄉發紅包，年年獻上破百萬的大紅包給張媽媽。安那過年最高興的，除了與所有親戚2、30人坐在老家前面空地，圍著火堆聊天一整夜，另外就是收紅包了，她開心說：「阿姨每年都會包，阿姨真的超厲害，她都會包給每一個人。」

安那的45歲爸爸是日本人，日本過新曆年，她去年31日唱完跨年晚會，立刻與爸媽飛往大阪，和日本親友圍爐吃年菜，「日本過年會吃一整盒的年菜，每道菜都有意義、都要吃到，一整盒裡面有醬菜、壽司、鯛魚等等。」礙於口味不習慣，安那苦笑說：「小孩子不愛吃！」

她在日本、台灣兩地過年，過2次年、拿2次紅包，她說：「這次回去一個禮拜，有到一些沒什麼人的寺廟走走，我比較不喜歡逛街。」和阿妹一樣，不喜歡人多的地方。至於2018年希望，出道未滿半年的安那，期許讓大家多認識自己，「唱歌的部分也要更努力，現在偶爾還是會有點怕怕的，希望今年更放開。」聊到這，安那突然想起自己將滿18歲，忍不住驚呼：「好可怕喔！」

(中國時報)