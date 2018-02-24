孫沁岳戳羊毛氈化解火爆性格

2018年02月24日 01:15 中國時報 洪秀瑛 報導

張家慧（左起）、陳柏融、孫沁岳認真製作羊毛氈，他們建議過年有空做手工藝也別有樂趣。（蘇蔓攝）

孫沁岳做的羊毛氈（左）被虧表情好憂鬱，張家慧的作品（右）維妙維肖。（蘇蔓攝）

孫沁岳喜歡到日本旅遊，也曾在當地拍寫真書。（取材自臉書）

陳柏融（右）和大陸女友張予曦感情穩定。（取材自微博）

孫沁岳與同門的張家慧、陳柏融以毛筆畫創意春聯、DIY羊毛氈戳戳樂迎狗年。愛搞怪的孫，畫了有鬍鬚的柴犬，原本要製作柴犬羊毛氈，反像瑪爾濟斯，表情還略帶憂鬱，當場被虧爆，他自豪就是因為醜到受好評，先前直播時還有粉絲爭搶。

張家慧心細手巧，第一次製作羊毛氈就上手，對棉絮過敏的陳柏融只能在旁當小幫手。孫沁岳去年到日本旅行，發現羊毛氈手工藝十分有趣，超宅的他，於是買了好多不同造型的羊毛氈回家DIY，「有點像男生小時候做組裝模型的感覺」，周遭有男生朋友受他影響也開始玩這項絕活兒，到商店購買時曾招來異樣眼光？「不會，男生會做這個感覺滿賢慧，我巨蟹座啊，也愛煮飯。」一副「家政夫」的口吻相當得意。

孫沁岳和友過除夕

孫沁岳說，DIY狗狗羊毛氈最應景、最省錢、最能打發時間，一隻狗狗羊毛氈最便宜只要39元，不僅有療癒作用，因為拿著專用戳針一直扎一直扎，無形中還能釋放不少壓力，「要做得完美可以花好幾個晚上，過個年剛好可以完成一隻狗狗羊毛氈」，他做出心得，之後想陸續挑戰做青蛙、草泥馬、鳥、長頸鹿，笑稱想把家裡打造成一座動物園。

他自認以前容易把朋友玩笑話當真，脾氣易怒，不說話就是個未爆彈，現在慢慢學會把心裡話說出來，也發現DIY羊毛氈竟可以修身養性，易怒個性改變很多。

他爸媽離異後，他很少和爸爸劉尚謙一起過年節，以前媽媽在大陸工作沒回台，他除夕這天會到朋友家過，年初一到初五就吃超商食物，「媽媽去年再婚，今年可以好好吃團圓飯。」

陳柏融27歲才出道

陳柏融2012年與劉以豪、邵雨薇演出電視劇《智勝鮮師》出道，苦熬多年，去年因演出大陸偶像劇《親愛的，公主病》受矚目，一連拍3部大陸劇，聲勢銳不可擋。事業不錯、愛情也得意，現任女友是當初和他拍《公主病》的女一張予曦，兩人交往1年多，而張予曦最有名的是曾和大陸首富王健林之子王思聰短暫交往。

陳柏融小時家境貧困，14歲到25歲竟做過40多種工作，包括站馬路舉牌、機動保全、送貨員、櫃台、擺攤，20歲那年到日本做進出口貨物工1年半，和4個大男生睡倉庫，有天還被日本大叔伸手插進褲子裡，嚇得他趕緊用棉被裹住下半身。他人生經歷豐富，回台後接觸殯葬業，負責在靈堂擺花設計，有天突然被找去試鏡就開始演戲。

他27歲才出道，當初入行，家人不但反對還冷嘲熱諷酸說「你以為你劉德華」，他說現在有些作品和成績，家人才轉而支持，他很珍惜現在的工作機會。182公分、69公斤的他最希望2018年變壯一點，「演員都是被選擇，不管身材或技能，我可以控制的就盡力做好它。」孫沁岳去年拍電視劇及寫真集，新年除了希望挑戰大銀幕和古裝戲，也準備到北京中央戲劇學院進修。

張家慧當婆婆幫手

張家慧現在是幸福人妻、人母，笑說因廚藝不佳，過年都當婆婆的小幫手就好，婚後她把重心放在照顧2歲多的兒子，但看到電視劇仍有戲癮，新的一年希望有適合角色演出。「現在私人時間只有洗澡的時候，當全職媽媽有點乏味，偶爾出來工作可以放鬆心情。」狗年有「做人」計畫？她說順其自然，婆婆沒給壓力，反倒她自己想拚個女兒當兒子玩伴。

(中國時報)