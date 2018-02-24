梁以辰4招燃脂術削肉

2018年02月24日 01:15 中國時報 李承陽 報導

梁以辰為戲練拳，也多學到了一項健康的運動。（粘耿豪攝）

年節大魚大肉，想瘦身卻不想花錢上健身房，可參考女藝人梁以辰推薦的4組爆汗動作，讓小資女在家利用小坪數空間運動，即可達到燃脂功效，分別是拳擊基本連續動作、弓箭步踢腿、引體拉筋、棒式俯撐。

梁以辰因拍攝網路動作電影接觸拳擊，她示範最基本的連續動作「one、two、hook。」（直拳、直拳、鉤拳），再加上一組上鉤拳，湊成6次出拳的動作，「這組可以練到腹部的力量還有肩膀的線條，只要站挺每天打這幾下，其實就能感覺得出來。」

做完較劇烈的有氧運動，梁以辰接著安排兩組拉筋的運動，首先是「弓箭步抬腿」，腳先踩出弓箭步並且水平伸出一隻手臂，然後把後腳往手臂的方向踢，等於是從最低點到最高點，有大幅度的伸展；下一組「引體拉筋」的用意雷同，不過是屬於上半身拉筋，先兩手相疊彎下腰去觸碰右腳尖，然後把兩手向上高舉，接著再彎腰觸碰左腳尖，這樣一來也是由下到上最大幅度的伸展。

最後一組是棒式俯撐，需準備一張地墊或瑜伽墊，她解釋：「基本上就是兩手肘撐地，身體要保持一條線，屁股不能翹起來。」做這個動作非常累，要靠核心肌群跟意志力，做完幾組地墊已滴滿汗水，她形容練最瘋的時候會找朋友面對面比賽激發鬥志，一方面忍受身體痠痛一方面又要憋笑，最高紀錄撐了90秒。

其實梁以辰從小就有運動習慣，國小、國中練舞蹈和武術，大學加入熱舞社，曾當過唱跳歌手，最近拍了《麻辣鮮師》電影版《王牌教師麻辣出擊》，又在片中擔任啦啦隊隊長，似乎跟運動脫離不了關係。

(中國時報)